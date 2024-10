Dermatite: cos'è? Sintomi, tipi, cause e cure

Cos'è la dermatite? Shutterstock Dermatite è un termine generico utilizzato per indicare condizioni che causano infiammazione della pelle. Esempi includono dermatite atopica (eczema), dermatite da contatto e dermatite seborroica (forfora). Nonostante la grande variabilità per cause e manifestazioni, le dermatiti sono accumunate da alcuni sintomi caratteristici, come prurito, arrossamento ed eruzioni cutanee. Quali differenze tra dermatite ed eczema? I termini dermatite ed eczema sono spesso usati in modo intercambiabile. In realtà, ogni eczema è una dermatite, ma ogni dermatite non è un eczema. Per dermatite in senso stretto si intende qualsiasi causa di infiammazione cutanea che colpisce l'epidermide.

Eczema deriva dalla parola greca che significa "bollire o traboccare", e si manifesta patologicamente come edema all'interno dell'epidermide. Talvolta, si attribuisce erroneamente il termine dermatite ad un eczema causato da un fattore occupazionale, ma ciò è errato.

Che tipi di dermatiti ci sono? Le dermatiti sono un gruppo di condizioni infiammatorie caratterizzate da alterazioni epidermiche. Più in generale, dermatite è un termine alquanto generico e, come tale, è dovuto alle cause più disparate (infezioni, irritazioni, reazioni allergiche ecc.); esistono, infatti, diversi tipi di dermatite, le principali delle quali sono: Dermatite da contatto;

Psoriasi;

Dermatite seborroica;

Dermatite periorale;

Dermatite erpetiforme;

Dermatite atopica. Dermatite: quali sono le tipologie principali? La dermatite può essere classificata in vari modi, come, per esempio, in base a: Causa , es. dermatite allergica da contatto, dermatite fotosensibile

, es. dermatite allergica da contatto, dermatite fotosensibile Aspetto clinico , es. dermatite discoide, dermatite ipercheratosica

, es. dermatite discoide, dermatite ipercheratosica Sito d'interesse, es. dermatite della mano, dermatite delle palpebre o dermatite della parte inferiore della gamba. In molti casi, diversi fattori possono agire contemporaneamente come fattori scatenanti sottostanti (fattori allergici, irritanti ed endogeni, soprattutto nella dermatite delle mani).

Sintomi dermatite Come si manifesta la dermatite: i sintomi Sintomi dermatite da contatto La dermatite da contatto è responsabile di manifestazioni cutanee molto pruriginose, caratterizzate da rossore e comparsa di piccole vescicole su zone di pelle esposte al contatto con sostanze sensibilizzanti (irritanti o allergeniche). Sintomi psoriasi La psoriasi causa la comparsa di chiazze rosso-biancastre eritemato-squamose di varia grandezza e forma, ad andamento cronico recidivante, ossia soggette ad attenuazione, regressione e ricomparsa. Sintomi dermatite seborroica Condizione piuttosto comune del cuoio capelluto, la dermatite seborroica causa spesso forfora grassa; la perdita di squame untuose interessa non solo il cuoio capelluto, ma anche altre zone ricche di ghiandole sebacee, come le sopracciglia, le aree cutanee ai lati del naso e dietro alle orecchie, la zona inguinale e, talvolta, quella ascellare. Sintomi dermatite periorale I segni tipici della dermatite periorale localizzano al volto, distribuendosi intorno alla bocca in modo così tipico da determinarne la denominazione clinica. Sintomi dermatite erpetiforme I sintomi caratteristici della dermatite erpetiforme (pruriti, arrossamenti, bolle sierose) si accompagnano talvolta a disturbi gastrointestinali. Sintomi dermatite atopica Più comunemente conosciuta come eczema atopico, la dermatite atopica si caratterizza per sintomi quali prurito, eritema, arrossamento cutaneo e vescicole, e interessa soprattutto volto, mani, piedi, parte interna dei gomiti e parte posteriore delle ginocchia. La dermatite atopica alterna fasi sintomatiche a stati clinici silenti. Per approfondire: Sintomi Dermatite

Diagnosi Diagnosi dermatite: come riconoscerla? Per formulare una diagnosi accurata potrebbero bastare un'anamnesi (raccolta approfondita di tutte le notizie relative alla vita del paziente e della sua famiglia, alle malattie passate e alle modalità d'insorgenza e di decorso della malattia in atto) e un esame obiettivo dettagliati. L'approccio anamnestico permette al medico di formulare una serie di ipotesi, che verranno poi smentite o confermate da esami specifici, come: Raschiamento della pelle per escludere un'infezione fungina che imita una dermatite

Tampone cutaneo per ricercare un'infezione batterica o virale sovrapposta

Patch test per identificare gli allergeni da contatto

Phototesting se si sospetta una dermatite fotosensibile

Biopsia cutanea per escludere i mimi della dermatite

Esami del sangue: IgE (solitamente elevate nella dermatite atopica), funzionalità tiroidea (in alcune dermatiti delle mani e nella dermatite asteatosica).