L' eruzione cutanea associata alla dermatite da sudore tende a risolversi spontaneamente, ma, se il dermatologo lo ritiene necessario, è possibile utilizzare creme a base di cortisone oppure farmaci antistaminici , da assumere per via orale . Esistono, inoltre, diversi rimedi naturali che possono contribuire ad alleviare i sintomi.

Come suggerisce il nome stesso, la causa scatenante è proprio l' azione irritante svolta sulla cute dal sudore . Non a caso, questo tipo di dermatite è più frequente d' estate , periodo in cui si suda più copiosamente. Le zone del corpo più colpite sono l'incavo delle ascelle , la schiena, l'addome, il torace e l'inguine.

La quantità di sudore prodotta può essere influenzata da diversi fattori, fra cui esercizio fisico intenso, temperatura ambientale elevata, febbre , stress e tensione emotiva. L'incremento della sudorazione può rappresentare un effetto collaterale di alcuni farmaci (come la morfina , antipiretici e medicinali a base di ormoni tiroidei ) e dell' abuso di alcol . La traspirazione copiosa può rappresentare, infine, un sintomo di malattie (come ipertiroidismo e diabete ) ed altre condizioni non patologiche (es. menopausa, periodo premestruale e gravidanza).

La sudorazione è uno dei metodi fisiologici a cui ricorre il nostro organismo per equilibrare la perdita e l'acquisizione del calore. In altre parole, l'aumento della traspirazione serve a controllare e regolare la temperatura corporea . La sudorazione si manifesta, in genere, come un'attività di "sottofondo", raramente visibile.

L'aumento della temperatura corporea, un clima caldo-umido e la traspirazione intensa durante lo sport sono i principali fattori che predispongono alla dermatite da sudore. Quest'ultima si riscontra, inoltre, con più frequenza in chi ha una pelle molto sensibile e reattiva, come bambini e persone affette da dermatite atopica .

Dopo la risoluzione dell'episodio di dermatite da sudore, le sedi cutanee coinvolte dalla reazione cutanea possono essere refrattarie agli stimoli per alcune ore. L'aspetto della pelle ritorna normale non appena i pomfi scompaiono.

Terapia

Dermatite da Sudore: trattamenti e rimedi

I sintomi della dermatite da sudore tendono a risolversi spontaneamente, senza il ricorso a terapie specifiche.

Per prevenire un episodio, occorre evitare, per quanto possibile, le situazioni che innescano il processo infiammatorio. Chiaramente, in molti casi è difficile smettere di sudare, soprattutto se il clima è molto caldo e si pratica uno sport. Esistono, però, alcune accortezze che possono limitare l'attivazione della dermatite da sudore.

Se l'esercizio fisico è parte della routine quotidiana, ad esempio, può essere indicato evitare gli indumenti realizzati con fibre sintetiche durante l'attività. Va considerato, poi, che il contatto prolungato con il sudore è responsabile di manifestazioni più intense e fastidiose; per questo motivo, il raffreddamento rapido può prevenire un attacco.

Nelle sue forme più lievi, l'infiammazione può essere trattata semplicemente con:

Questi rimedi naturali possono contribuire ad alleviare i sintomi della dermatite da sudore.

Per quanto riguarda le terapie farmacologiche, il dermatologo può indicare, qualora lo ritenga opportuno, l'applicazione di creme a base di cortisone o l'assunzione di farmaci antistaminici.

Qualche consiglio

Per affrontare al meglio la dermatite da sudore, può essere utile seguire alcuni banali, ma importanti, accorgimenti:

Per non compromettere la corretta guarigione, le vescicole non vanno mai bucate ; tale comportamento rischia di aggravare l'infiammazione, pertanto è necessario aspettare che queste lesioni si assorbano in maniera spontanea.

non vanno ; tale comportamento rischia di aggravare l'infiammazione, pertanto è necessario aspettare che queste lesioni si assorbano in maniera spontanea. Per l'igiene quotidiana, ricorrere a prodotti delicati e non aggressivi , privi di alcool, conservanti, profumo o petrolati; i detergenti devono essere il più possibile naturali e dalla formulazione neutra. Questa regola vale anche per i deodoranti.

, privi di alcool, conservanti, profumo o petrolati; i detergenti devono essere il più possibile naturali e dalla formulazione neutra. Questa regola vale anche per i deodoranti. Evitare di applicare il talco, che può favorire l'ostruzione dei pori, inibendo una corretta traspirazione della pelle.

Indossare abiti comodi, realizzati in tessuto naturale , come cotone, lino e seta, poiché facilitano la traspirazione. Sono da evitare, invece, le fibre sintetiche ed i vestiti troppo stretti, in quanto aumentano la sudorazione e possono favorire l'irritazione, come conseguenza dello sfregamento con la pelle.

, come cotone, lino e seta, poiché facilitano la traspirazione. Sono da evitare, invece, le fibre sintetiche ed i vestiti troppo stretti, in quanto aumentano la sudorazione e possono favorire l'irritazione, come conseguenza dello sfregamento con la pelle. Prestare attenzione alla corretta idratazione , bevendo almeno due litri di acqua al giorno per riequilibrare il giusto apporto e la perdita dei liquidi che si possono avere durante l'eccessiva sudorazione.

, bevendo almeno due litri di acqua al giorno per riequilibrare il giusto apporto e la perdita dei liquidi che si possono avere durante l'eccessiva sudorazione. Seguire una dieta equilibrata e sana, evitando tutti quei cibi che contribuiscono ad esacerbare il processo infiammatorio, come alimenti speziati e grassi, insaccati, fritti e piatti piccanti. Per lo stesso motivo, occorre non abusare di bevande alcoliche. In caso di tendenza alla dermatite da sudore andrebbero privilegiati, invece, i cibi ricchi di fibre, vitamine e sali minerali (cereali integrali, verdura e frutta fresca), anche per reintegrare i liquidi persi con l'eccessiva traspirazione.

I fiori di camomilla essiccati permettono di preparare degli infusi che si possono poi utilizzare per fare dei veri e propri impacchi. I fiori di camomilla Valdemar sono puri e non contengono alcun additivo. Proprio per questa ragione, sono adatti a preparazioni che non si limitano alla classica tisana da bere, ma si possono usare anche per la preparazione di saponi o per un bagno rilassante. Anche nelle recensioni Amazon, infatti, viene riportato come questo prodotto sia "ottimo per infusi e impacchi".

L'amido di riso si utilizza per la cura dei neonati, viene infatti disciolto nell'acqua del bagnetto come rimedio per la pelle arrossata. Questo lascia intendere la delicatezza dell'amido di riso sulla pelle in caso di irritazioni, anche per gli adulti. L'amido di riso di dolcincasa-com, malgrado il nome dell'azienda produttrice, può essere utilizzato con questo scopo, come apertamente chiarito proprio nella descrizione del prodotto. Questa confezione è da un chilo e contiene amido proveniente da riso di alta qualità italiano che, ovviamente, non contiene glutine. L'amido di riso di dolcincasa-com non è stato lavorato utilizzando coloranti, solventi o additivi.