Dermatite seborroica viso: come si riconosce dai sintomi e come si cura

La dermatite seborroica del viso è una condizione abbastanza comune e può presentarsi in persone di tutte le età. Sebbene possa manifestarsi in qualsiasi momento, è più probabile che inizi durante una di queste fasi della vita:

La risposta immunitaria a quest'ultimi provoca, in particolare, irritazione della pelle: le cellule, in seguito allo sfaldamento accelerato a cui sono sottoposte, producono squame untuose e gialle, che si manifestano sotto forma di crosticine.

Come si cura?

I trattamenti possono aiutare a gestire i sintomi della dermatite seborroica e possono includere creme o unguenti topici, shampoo medicati e modifiche dello stile di vita.

Esiste una cura per la dermatite seborroica viso?

Non esiste una cura per la dermatite seborroica al viso, ma il trattamento può alleviare sintomi come il prurito e attenuare (e talvolta far scomparire) l'eruzione cutanea.

Innanzitutto, se si pensa di avere la dermatite seborroica, si consiglia di consultare un dermatologo certificato per ottenere una diagnosi accurata. Molte condizioni della pelle causano un'eruzione cutanea pruriginosa ed è possibile avere la dermatite seborroica insieme ad un'altra condizione come la rosacea o la psoriasi.

Il dermatologo può fornire una diagnosi accurata e creare un piano di trattamento personalizzato.

Come alleviare i sintomi della dermatite seborroica viso

I dermatologi raccomandano di curare la dermatite seborroica il prima possibile. Senza trattamento, le squame possono ispessirsi e cedere alla tentazione di grattare l'eruzione cutanea pruriginosa può portare a un'infezione, oltre ad ostacolare la corretta guarigione delle placche.

Inoltre, la diagnosi precoce e il trattamento possono prevenire macchie e chiazze scure sul viso.

La prevenzione degli episodi di riacutizzazione consiste innanzitutto nel limitare i fattori scatenanti o predisponenti:

Per il bagno, evitare saponi e detergenti troppo aggressivi, risciacquate il corpo e il cuoio capelluto abbondantemente dopo il loro utilizzo. Meglio optare per detergenti delicati e lenitivi ad elevata tollerabilità cutanea: senza profumi, senza conservanti, senza tensioattivi.



Indossare abiti di cotone (in particolare, nei pazienti con la dermatite seborroica al torace)

In caso presenza di squame, applicare con delicatezza da 1 a 2 volte al giorno un idratante che mantenga l'infiammazione sotto controllo.

Al sole, applicare un solare protettivo non troppo untuoso. Dopo un bagno in mare, sciacquare la pelle con acqua corrente per eliminare la salsedine che ha un effetto irritante e disidratante.

Per approfondire:

Altri articoli su 'Dermatite Seborroica'