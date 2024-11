Dermatite seborroica cuoio capelluto: cause, differenze con forfora e rimedi

Il cuoio capelluto è una delle aree più comunemente coinvolte, ma la dermatite seborroica può comparire anche in altre aree del corpo ricche di ghiandole sebacee , come viso, torace e pieghe inguinali.

La dermatite seborroica del cuoio capelluto può scomparire da sola in alcuni casi, ma la condizione è solitamente cronica negli adulti e richiede una gestione e un trattamento continui per controllare i sintomi e prevenire le riacutizzazioni.

Nei casi più gravi, compaiono papule squamose di colore rosso-giallastro all'inserzione dei capelli . Le squame che si distaccano per la dermatite seborroica hanno un tipico aspetto a "briciole di pane".

Tuttavia, la forfora si presenta solitamente come piccole scaglie bianche nei capelli e sul cuoio capelluto. Al contrario, la dermatite seborroica si presenta solitamente come placche definite di squame grasse e gialle sul cuoio capelluto, dietro le orecchie e sul naso , sul labbro superiore , sulle palpebre , sulle sopracciglia e sulla parte superiore del torace.

Come si cura?

Trattamento della dermatite seborroica del cuoio capelluto

Non esiste una cura per la dermatite seborroica, ma i trattamenti possono aiutare a gestire i sintomi e prevenire le riacutizzazioni. Esistono trattamenti sia da banco, che su prescrizione per la dermatite seborroica, che includono shampoo antiforfora e creme topiche.

Gli shampoo mirati alla gestione della dermatite seborroica del cuoio capellute e sono facilmente reperibili senza prescrizione medica e contengono ingredienti attivi come acido salicilico, zinco, resorcinolo, ketoconazolo, catrame di carbone o solfuro di selenio. Questi shampoo possono aiutare a ridurre l'infiammazione e la desquamazione.

Le creme o gli unguenti da banco contenenti corticosteroidi a basso dosaggio possono aiutare ad alleviare l'infiammazione, il rossore e il prurito associati alla dermatite seborroica al cuoio capelluto.

In caso di gravi riacutizzazioni che non rispondono ai trattamenti da banco, il dermatologo potrebbe prescriverti farmaci come:

Antimicotici: lozioni, gel o creme topiche antimicotiche (ad esempio: ketoconazolo, ciclopirox, clotrimazolo) e shampoo antimicotici agiscono sulla crescita eccessiva del lievito (Malassezia) sulla pelle.

lozioni, gel o creme topiche antimicotiche (ad esempio: ketoconazolo, ciclopirox, clotrimazolo) e shampoo antimicotici agiscono sulla crescita eccessiva del lievito (Malassezia) sulla pelle. Corticosteroidi topici: applicati direttamente sulla zona interessata possono aiutare a ridurre l'infiammazione, alleviando prurito, rossore e gonfiore.

applicati direttamente sulla zona interessata possono aiutare a ridurre l'infiammazione, alleviando prurito, rossore e gonfiore. Inibitori della calcineurina: questi farmaci (ad esempio pimecrolimus, tacrolimus) vengono applicati localmente sulla zona interessata per aiutare a regolare la risposta immunitaria, riducendo l'infiammazione e il prurito.

questi farmaci (ad esempio pimecrolimus, tacrolimus) vengono applicati localmente sulla zona interessata per aiutare a regolare la risposta immunitaria, riducendo l'infiammazione e il prurito. Shampoo medicati: se gli shampoo antiforfora da banco sono inefficaci, il medico può prescrivere shampoo medicati contenenti principi attivi come agenti antimicotici (ad esempio, ketoconazolo) o catrame di carbone per gestire la dermatite seborroica del cuoio capelluto.

Attenzione! Lasciare che lo shampoo agisca Per tenere sotto controllo la dermatite seborroica, è importante lasciare lo shampoo sul cuoio capelluto per il periodo di tempo consigliato dal dermatologo. Questo consente al farmaco di svolgere la propria azione terapeutica.

Rimedi e modifiche dello stile di vita

Le sane abitudini di vita possono migliorare la dermatite seborroica del cuoio capelluto e ridurre la frequenza delle riacutizzazioni. Ciò può includere:

