Dermatite Periorale: Cos’è? Cause, Sintomi e Cura

Quali sono le cause della Dermatite Periorale?

Il meccanismo fisiopatologico alla base della dermatite periorale è sconosciuto. L'origine del disturbo è di natura infiammatoria, ma non è stato ancora ben compreso per quale motivo questa risposta insorga e si concentri nella regione intorno alla bocca. La dermatite periorale è limitata alla pelle.

Una delle ipotesi avanzate sostiene che l'uso a lungo termine di alcune sostanze, come i corticosteroidi topici ed alcuni cosmetici, siano in grado di indurre delle piccole alterazioni nella struttura della pelle del viso. Ciò potrebbe rendere la superficie cutanea più vulnerabile ai fattori ambientali (vento, freddo, raggi solari ecc.) o ad altri potenziali irritanti.

Secondo altre fonti scientifiche, la dermatite periorale potrebbe essere di origine neurogena: alcune cellule nervose localmente, rilascerebbero delle sostanze pro-infiammatorie contribuendo ad innescare il rash cutaneo. Altri meccanismi proposti riguardano la crescita eccessiva di alcuni microrganismi sulla pelle.

Dermatite Periorale: fattori predisponenti

Come anticipato, le cause della dermatite periorale non sono ancora state definite con certezza. Tuttavia, sono stati identificati alcuni fattori in grado di concorrere maggiormente all'insorgenza del disturbo: il più delle volte, alla base del problema, non c'è un unico meccanismo responsabile, ma un insieme di concause in grado di indure la disfunzione della barriera epidermica e l'attivazione del sistema immunitario, da cui risulta l'infiammazione.

Tra i fattori più accreditati come scatenanti la dermatite periorale rientrano:

(creme, unguenti e gel): l'uso eccessivo e prolungato di questi farmaci è correlato all'insorgenza della dermatite periorale, ma non è chiaro quale sia la correlazione tra il rischio di sviluppare l'infiammazione e la concentrazione del farmaco o la durata del trattamento. La dermatite periorale è stata riportata anche dopo l'uso d'inalatori e spray nasali a base di corticosteroidi. Dentifrici al fluoro.

Tra i potenziali fattori di rischio rientrano anche l'uso di prodotti cosmetici per la cura della pelle (creme idratanti, filtri solari fisici o detergenti) di scarsa qualità e/o contenenti sostanze irritanti, come sodio lauril solfato (SLS), isopropil miristato, vaselina e paraffina.