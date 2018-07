Nei casi in cui sia possibile, è necessario inoltre modificare lo stile di vita, cominciando gradualmente a praticare una regolare attività fisica: è sufficiente anche solo una passeggiata quotidiana di mezz'ora, a passo spedito, per ottenere un miglioramento della situazione. Quest'abitudine contribuisce, inoltre, a raggiungere e mantenere il peso ideale .

Trattamento dell'insufficienza venosa cronica

La gestione a lungo termine della dermatite da stasi mira a trattare l'insufficienza venosa cronica, evitando il ristagno di sangue nelle vene delle gambe.

In particolare, il medico può indicare l'uso di calze compressive e bendaggi elastici appropriati per la stasi ematica e la riduzione del gonfiore; queste andrebbero acquistate in negozi specializzati in articoli sanitari. La compressione può essere continua o intermittente.

Altra misura utile per il paziente è quella di mantenere le gambe sopraelevate, almeno a livello del cuore, quando sta seduto, per facilitare il ritorno venoso.

Trattamento della Dermatite da Stasi

Nelle dermatiti da stasi ad esordio recente, i sintomi possono essere alleviati con impacchi umidi, in forma di compresse di garza imbevute di acqua di rubinetto o alluminio acetato (soluzione di Burow). Questi vanno applicati prima in modo prolungato (o permanente), poi ad intervalli.

Il mantenimento della pelle pulita contribuisce a prevenire le infezioni.

In caso di lesioni essudative, il trattamento migliore prevede le medicazioni colloidali, in genere applicate sotto supporto elastico. Se la dermatite da stasi peggiora, come dimostrato da un aumento di calore, rossore, piccole ulcere o pus, si usano agenti più assorbenti, eventualmente associati, su consiglio del medico, all'uso di antibiotici.

Per alleviare la sintomatologia possono essere applicati in strato sottile, inoltre, dei corticosteroidi in crema o in unguento, spesso indicati in associazione con una pasta all'ossido di zinco (nota: i due prodotti possono essere incorporati l'uno nell'altro al momento della stesura). Questi farmaci, però, non devono essere utilizzati direttamente sulle ulcere da dermatite da stasi eventualmente presenti, poiché ne ritardano la guarigione.

Alcune persone devono essere trattate con il bendaggio di Unna, cioè un gambaletto medicato con gelatina di zinco, che viene applicata sulla caviglia e sulla parte inferiore della gamba, dove si indurisce in maniera simile ad un gesso. A differenza di quest'ultimo, però, lo "stivaletto" rimane morbido, limitando il gonfiore e proteggendo la pelle dall'irritazione. Il bendaggio di Unna va sostituito regolarmente.

A prescindere dalla fasciatura usata, la riduzione del gonfiore (solitamente con la compressione) è essenziale per la guarigione.