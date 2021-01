Introduzione

Dermatite: Cos’è?

Il termine "dermatite" è indicativo di diverse malattie della cute, in gran parte caratterizzate da fenomeni infiammatori.

Se intesa nel suo significato più ampio, la dermatite è un disturbo piuttosto comune, alquanto generico e come tale dovuto alle cause più disparate (infezioni, irritazioni, reazioni allergiche, carenze o eccessi alimentari ecc.).

Nonostante questa grande variabilità per cause e manifestazioni, le dermatiti sono accumunate da alcuni sintomi caratteristici, come pruriti, arrossamenti e piccoli gonfiori della pelle, talvolta a carattere vescicolare fino a vere e proprie lesioni.

Non contagiosa, la dermatite è una condizione che, tutto sommato, non incide pesantemente sulla salute generale dell'individuo; tuttavia, può risultare alquanto fastidiosa per chi ne soffre, talvolta con ripercussioni negative sulla vita di relazione.