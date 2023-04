Depressione sintomi: come riconoscerli? Quali sono?

I disturbi depressivi possono essere classificati in base alla sintomatologia manifestata, oppure in funzione dell' eziologia . In questo senso, possiamo distinguere, rispettivamente:

La sintomatologia, in funzione del disturbo depressivo preso in considerazione, può essere eterogenea e può manifestarsi con diversi gradi di severità .

Sintomi della Depressione

Come si manifesta la Depressione?

La depressione, generalmente, si caratterizza per un umore costantemente triste e depresso che non viene influenzato in alcun modo da fattori esterni favorevoli, che provoca un forte disagio e che non consente di svolgere le normali attività, anche quelle più semplici.

La depressione può causare un ventaglio eterogeneo e variegato di sintomi che non coinvolgono sono la sfera psichica ed emotiva del paziente, ma l'intero organismo, alterando comportamenti e manifestandosi anche con sintomi fisici.

Di seguito vedremo brevemente quali sono le differenti tipologie di sintomi che i pazienti con depressione possono sperimentare.

Sintomi affettivi ed emotivi della Depressione

Come già detto, le persone affette da depressione presentano un umore depresso che non subisce l'influenza di eventuali fattori o avvenimenti positivi e che rimane sempre basso, associato ad una sensazione marcata di tristezza quotidiana. I pensieri tendono ad essere sempre negativi e l'individuo non riesce più a provare piacere o gioia per le cose o per le attività che, di norma, dovrebbero suscitare sensazioni positive.

Oltre a ciò, fra i sintomi emotivi o affettivi della depressione possono rientrare anche:

Sensazione di angoscia;

Sensazione di vuoto;

Sensi di colpa;

Senso di disperazione;

Perdita di interesse per lo svolgimento di qualsiasi attività;

Perdita di ogni speranza per il futuro;

Irritabilità.

Sintomi cognitivi della Depressione

Un individuo affetto da depressione può andare incontro allo sviluppo di sintomi cognitivi come:

Riduzione della capacità di concentrazione;

Facilità alla distrazione;

Incapacità di prendere decisioni, anche le più piccole e semplici;

Problemi di memoria;

Rallentamento dell'ideazione;

Tendenza a svalutarsi e ad incolparsi;

Tendenza a pensare di non essere degni;

Ruminazione depressiva, anche nei confronti di piccoli errori passati;

Autocommiserazione;

Alterazioni della percezione del tempo;

Percezione di vivere una condizione senza fine caratterizzata da questo stato mentale.

Sintomi volitivi o sintomi motivazionali della Depressione

I sintomi volitivi della depressione - anche noti come sintomi motivazionali - comprendono un senso di stanchezza, affaticabilità e/o spossatezza costanti, anche in assenza di un esercizio fisico o motorio. L'individuo fatica a svolgere anche le più semplici attività quotidiane (come ad esempio, consumare i pasti) e lamenta un aumento considerevole dello sforzo e un allungamento del tempo necessari per portarle a termine.

Sintomi comportamentali della Depressione

Fra i sintomi comportamentali che una persona affetta da depressione può manifestare, rientrano:

Un forte rallentamento motorio, con conseguente maggiore lentezza nel fare le cose;

Un rallentamento dell'eloquio e del pensiero;

oppure, sintomi opposti quali:

Agitazione;

Incapacità di stare fermi o seduti;

Tendenza a sfregarsi le mani o a sfregarle su vestiti o altri oggetti.

Altri sintomi comportamentali della depressione sono rappresentati da:

Alterazioni dell'appetito: alcuni individui possono sperimentare un aumento smisurato dell'appetito o un aumento del desiderio di consumare solo alcuni tipi di alimenti; mentre altre persone potrebbero, invece, sperimentare una diminuzione dell'appetito tale da rendere difficoltoso il nutrirsi e da rendere necessario il doversi sforzare di mangiare.

Disturbi del sonno: possono insorgere difficoltà di addormentamento, risvegli notturni o altre problematiche che determinano sensazione di stanchezza e sensazione di non essere riposati al risveglio; oppure, possono manifestarsi sonno eccessivo o ipersonnia.

Ritiro sociale.

Diminuzione della produttività e delle performance.

Sintomi fisici della Depressione

La sintomatologia della depressione può interessare anche l'organismo in sé, determinando la comparsa di sintomi fisici come:

Altri sintomi/disturbi che possono accompagnare la Depressione

Altri sintomi o condizioni che si possono associare alla depressione sono:

Diminuzione della libido e dell'interesse per le attività sessuali;

Rabbia;

Irritabilità;

Scarsa autostima;

Frustrazione;

Ricorrenti pensieri suicidi o autolesionisti, ricorrenti pensieri di morte;

Stati d'ansia.

In presenza di disturbi bipolari, inoltre, si possono associare anche episodi maniacali o ipomaniacali.