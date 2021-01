La depressione post parto non è una debolezza né un difetto caratteriale. A volte è semplicemente una complicazione del parto. Se si va incontro a depressione post parto, un trattamento tempestivo può essere utile per tenere controllati i sintomi e riuscire a godersi a pieno il proprio bambino.

Molte mamme "alle prime armi" sperimentano un malessere fisiologico chiamato "baby blues", che spesso si manifesta dopo la nascita del bambino e che generalmente comprende sbalzi d'umore e crisi di pianto che si risolvono rapidamente. Altre neo mamme vanno però incontro ad una più severa e duratura forma di depressione , nota come depressione post- parto . Infine, ancor più raramente, dopo la nascita del bambino si manifesta una forma estrema di depressione post-partum nota come psicosi da post parto.

Per la neo-mamma, la nascita del bambino può suscitare una cascata di emozioni intense e contrastanti, che vanno dall'eccitamento e gioia, fino ad attacchi di rabbia e ansia , ma può anche sfociare in qualcosa che non ci si aspetta, come la depressione post-partum.

Se si sospetta che si sta sviluppando una psicosi post-parto, è opportuno consultare il medico immediatamente. Non bisogna aspettare e sperare che la condizione migliori da sola, dato che - se trascurata - la psicosi post-parto può portare a pensieri o comportamenti pericolosi per la vita.

La depressione post-parto non trattata può durare per mesi o anche più a lungo; qualche volta può diventare un disturbo cronico depressivo. Anche quando trattata, questa patologia può aumentare il rischio che la donna possa sviluppare in futuro una depressione maggiore .

Se non si cura, la depressione post-parto può interferire con il legame madre-figlio e causare gravi problemi familiari. I figli di mamme che non hanno prontamente curato la depressione post parto, molto probabilmente avranno problemi comportamentali, come difficoltà a dormire e mangiare, attacchi di collera ed iperattività. Inoltre è possibile che questi bambini vadano incontro a ritardi nello sviluppo del linguaggio.

Terapia

Come si Cura la Depressione Post-Parto?

La terapia varia sulla base della gravità della depressione e dei bisogni individuali.

Se si è in una fase cosiddetta di baby blues, generalmente questa scomparirà per conto proprio entro pochi giorni, fino ad un massimo di due settimane. Nel frattempo, occorre prendersi più riposo possibile, accettando l'€aiuto dei familiari e degli amici. E' importante relazionarsi con altre neo mamme ed evitare l'€alcol, che può far peggiorare gli sbalzi d'umore. Se si ha una tiroide poco attiva, il medico può prescrivere una terapia sostitutiva.

La depressione post-parto vera e propria viene spesso curata attraverso una corretta consulenza e terapia. Per quanto riguarda la consulenza, può essere d'aiuto parlare del proprio malessere con uno psichiatra, uno psicologo od un'altra figura che svolga una professione nel campo della salute mentale. Attraverso la consulenza dello specialista, si può trovare un modo migliore per far fronte ai propri sentimenti, risolvere problemi e raggiungere traguardi realistici. A volte anche una terapia di famiglia o di coppia può aiutare.

Un'altra possibile soluzione deriva dall'€impiego di farmaci antidepressivi, che generalmente vengono prescritti in caso di depressione post-parto. Se si sta ancora allattando, è importante sapere che qualsiasi tipo di farmaco si somministri, esso andrà anche nel latte prodotto dalle mammelle. Tuttavia, alcuni antidepressivi possono essere utilizzati anche durante l'allattamento perché presentano un rischio molto basso di provocare effetti avversi al bambino. Ovviamente è importante parlare con il proprio medico per discutere dei possibili rischi e benefici associati all'uso di specifici antidepressivi.

L'altra strada che può essere percorsa prevede una terapia di tipo ormonale. L'apporto farmacologico degli estrogeni potrebbe contrastare il rapido calo della controparte naturale che accompagna la nascita del bambino, alleviando così i segni ed i sintomi della depressione post-parto a cui alcune donne vanno incontro. Tuttavia la ricerca sull'effettiva efficacia della terapia ormonale nella depressione post-parto è ancora limitata. Perciò occorre valutare con il proprio medico, così come visto per la terapia a base di antidepressivi, i rischi e i benefici a cui si va incontro.

Un'€adeguata terapia della depressione post-parto permette di guarire da questo disturbo in pochi mesi. Ovviamente, in alcuni casi la terapia dura un po'€ di più, l'importante è continuarla finché non si comincia a sentirsi meglio ed è il medico stesso a consigliarla. Una sospensione precoce della terapia può infatti essere causa di ricadute.

Più difficile risulta invece il trattamento della psicosi post-parto. Essa, infatti, richiede un ricovero immediato in una struttura ospedaliera. Una volta che viene assicurata la sicurezza della paziente, può essergli somministrata una serie di farmaci, come antidepressivi, antipsicotici e stabilizzanti dell'umore, per controllare i segni ed i sintomi. A volte viene prescritta una terapia anticonvulsivante, durante la quale piccole scosse elettriche di bassa intensità vengono applicate al cervello per produrre le stesse onde cerebrali che si verificano durante un attacco epilettico. I cambiamenti chimici che si manifestano in seguito all'€applicazione della corrente elettrica possono ridurre i sintomi della depressione, specialmente quando altri trattamenti sono risultati inefficaci o quando si desiderano risultati immediati.

Il trattamento della psicosi post-parto può rimettere in discussione la capacità della madre di allattare il proprio bambino. Infatti, la separazione dal piccolo rende l'€allattamento al seno difficile, e alcuni trattamenti utilizzati per la psicosi post-parto non sono raccomandati per le donne che stanno allattando.

