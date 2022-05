Depositi di calcio sui denti: cause e rimedi

I depositi di calcio - noti anche come tartaro o calcolo dentale - sono formati dalla placca che si è sedimentata e "mineralizzata" sui denti. La placca, indurita, è una pellicola incolore e appiccicosa in cui sono presenti batteri. Macchie bianche sui denti non sono altro che depositi in eccesso di calcio. Le cause della loro insorgenza sono molteplici, ciò avviene perché le cellule ameloblastoma che aiutano nella formazione dello smalto possono aggiungere un eccesso di calcio durante lo sviluppo dei denti, ma una corretta igiene orale quotidiana aiuta a prevenire tale disturbo a qualsiasi età.