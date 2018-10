Depilazione Intima: Cos’è? Come si Pratica? Pro e Contro

Cos'è la Depilazione Intima?

La depilazione intima è una pratica molto diffusa non solo fra le donne, ma anche fra gli uomini. Questa può essere effettuata comodamente a casa, nei saloni estetici certificati o nelle cliniche dermatologiche. Chiaramente, il "fai da te" è più comodo ed economico, mentre i trattamenti professionali offrono una depilazione intima veloce e più performante sulle zone difficili.

La regione in prossimità degli organi genitali è una parte molto sensibile del nostro corpo: essendo così delicata, necessita di qualche accortezza in più, in termini sia di preparazione, sia d'esecuzione della depilazione intima. Anche per questo motivo, prima di optare per un metodo ed inserirlo nella propria routine, è consigliabile rivolgersi al proprio dermatologo di riferimento. La depilazione intima comporta, infatti, il rischio di incorrere in qualche taglio e spiacevoli irritazioni.

Depilazione Intima: zone d'interesse

La depilazione intima viene praticata per rimuovere i peli superflui dalle regioni in prossimità degli organi genitali, cioè l'inguine, l'interno cosce, il pube (zona bikini) e, per l'uomo, lo scroto. La depilazione (o l'epilazione) intima totale, integrale o completa può interessare anche il perineo e la regione vicino all'ano.

Peli: qualche informazione

Prima di approfondire le tecniche disponibili per la depilazione intima, è bene ricordare qualche informazione relativa alla peluria: