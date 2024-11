Dental dam: cos’è il preservativo orale? A cosa serve e come si usa

Le dighe dentali sono state originariamente sviluppate per essere utilizzate dai dentisti per isolare le aree della bocca sottoposte a trattamento e prevenire la contaminazione batterica.

Per incoraggiarne l'uso, alcuni produttori hanno creato delle dighe dentali aromatizzate.

Il dental dam o preservativo orale è una sorta di fazzolettino in lattice o poliuretano utilizzato come barriera tra la bocca e l'ano o la vagina allo scopo di prevenire infezioni orali, vaginali o anali che si trasmettono da un partner all'altro direttamente o tramite fluidi corporei .

A cosa serve?

Come i preservativi esterni e interni, i dental dams sono progettati per ridurre il rischio di diffusione di infezioni sessualmente trasmissibili durante il sesso orale, coprendo la zona genitale o anale. Le dighe dentali possono anche fungere da barriera contro i batteri presenti nelle feci, come l'Escherichia coli (E. coli), durante il sesso orale-anale.

Il sesso orale non è esente da rischi ed è importante utilizzare misure di protezione. I preservativi orali sono piccoli pezzi di lattice o poliuretano sottili, flessibili e quadrati, utilizzati durante i rapporti che prevedono il contatto tra la bocca e la vulva o tra la bocca e l'ano.

Le persone usano i preservativi per prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili (IST), ma possono anche essere usati per scopi di igiene generale o se qualcuno si sente a disagio con il contatto diretto tra bocca e genitali.