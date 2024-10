Dengue ottobre 2024 in Italia: com'è la situazione? La febbre dengue, patologia infettiva trasmessa da alcuni tipi di zanzare, torna a far parlare di sé con l'inizio di ottobre 2024. A Fano, infatti, nella regione Marche, è stato segnalato un focolaio di dengue. Ciò che caratterizza questo focolaio e che ha attirato così tanta attenzione è il fatto che i casi di trasmissione segnalati sono per la maggior parte autoctoni, ciò significa che non sono legati a infezioni avvenute all'estero. In questo contesto, pertanto, in molti si chiedono se ci si debba preoccupare. La Regione, nonostante i 102 casi accertati e altri sospetti ancora in attesa di conferma, afferma che la situazione è "monitorata e sotto controllo". Il comune della città marchigiana - oltre ad assicurare supporto ai pazienti interessati dalla malattia - sta eseguendo interventi di disinfestazione per tenere sotto controllo la popolazione di zanzare e ha dato il via ad una campagna informativa per spiegare ai cittadini come sfavorire la riproduzione di questi insetti attraverso semplici azioni quotidiane. Quanti casi di dengue in Italia? Secondo gli ultimi aggiornamenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal 1 gennaio al 24 settembre 2024 sono 500 i casi confermati di dengue e segnalati al sistema di sorveglianza nazionale. Di questi casi, 486 sono associati a viaggi all'estero e 64 sono autoctoni. Quanti morti di dengue in Italia? Al momento non è stato registrato alcun decesso. Lo sai che… L'Istituto Superiore di Sanità ha creato una pagina dedicata alla febbre dengue dove è possibile trovare gli ultimi aggiornamenti riguardanti la situazione in Italia, tale pagina è consultabile cliccando qui. In maniera analoga, è stata creata anche una pagina dedicata al Sistema nazionale di sorveglianza delle arbovirosi (malattie virali trasmesse da artropodi, come la dengue per l'appunto) dove vengono pubblicati i bollettini periodici. Tale pagina è consultabile cliccando qui.

Cosa succede se si prende la dengue? La dengue - una volta instauratasi l'infezione - può svilupparsi in due diverse forme cliniche: Dengue classica : rappresenta la forma benigna della malattia; è anche nota come febbre rompiossa o febbre spaccaossa;

: rappresenta la forma benigna della malattia; è anche nota come febbre rompiossa o febbre spaccaossa; Dengue emorragica: rappresenta la forma grave e potenzialmente letale della malattia; è anche nota come febbre emorragica dengue o dengue grave.

Che analisi fare per la dengue? Per confermare se la sintomatologia manifestata è da attribuirsi alla febbre dengue è necessario effettuare indagini diagnostiche su campioni di sangue al fine di individuare la presenza del virus o di anticorpi IgM anti-dengue.

Come vaccinarsi per la dengue? In Italia sono attualmente autorizzati due vaccini per la prevenzione della dengue: Il vaccino Qdenga® , indicato in adulti, giovani e bambini a partire dai 4 anni di età , anche se non sono stati esposti precedentemente al virus. Nel nostro Paese è utilizzato soprattutto nell'ambito della medicina dei viaggi.

, indicato in , anche se non sono stati esposti precedentemente al virus. Nel nostro Paese è utilizzato soprattutto nell'ambito della medicina dei viaggi. Il vaccino Dengvaxia®, indicato in adulti giovani e bambini di età compresa fra i 6 e i 45 anniche hanno avuto una precedente infezione da virus dengue, accertata mediante un apposito test. Gli individui mai entrati in contatto con il virus, perciò, non possono ricevere la vaccinazione con questo farmaco; non a caso esso viene distribuito soprattutto in Paesi in cui la malattia è endemica. La vaccinazione contro la febbre dengue, pertanto, al momento viene fatta solo in condizioni particolari e in individui con caratteristiche specifiche. Per qualsiasi dubbio, si consiglia di rivolgersi al proprio medico o alla propria ASL di riferimento . Per approfondire: Vaccino Dengue: cos'è, tipi e quando si usa?