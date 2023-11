Dengue o Febbre Gialla? Cosa sapere per distinguerle

Dengue e Febbre Gialla in Italia: facciamo chiarezza Sta rimbalzando in questi giorni la notizia della chiusura di una scuola dell'infanzia, della provincia dell'Aquila, per l'apparente diffusione di febbre gialla. "Apparente" perché, secondo quanto riporta il sito ufficiale del comune abruzzese che ha attivato il protocollo di chiusura e bonifica del plesso scolastico, non si tratterebbe di febbre gialla come erroneamente riportato da alcune fonti, ma di dengue. Nonostante siano entrambe trasmesse dalle zanzare, dengue e febbre gialla sono due malattie differenti. Facciamo chiarezza, partendo dalle notizie di un caso in Abruzzo. Shutterstock Cos’è successo in Italia (è dengue, non febbre gialla) Il 07 novembre 2023, il Comune di Civita d'Antino, in provincia dell'Aquila, ha emesso un'ordinanza, consultabile nell'albo albo pretorio, sotto la voce pubblicazione 2023/550, con oggetto: «ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 per contrastare la diffusione del contagio da dengue chiusura della scuola dell'infanzia di pero dei santi dal giorno 8 al giorno 10 novembre 2023» (ordinanza N. 15 del 07/11/2023). In altre parole, il protocollo di chiusura per 4 giorni è scattato NON dopo l'accertamento di un caso di FEBBRE GIALLA, bensì di DENGUE. Come riportato nel documento ufficiale, infatti, il comune abruzzese ha attivato gli interventi di bonifica per contrastare la diffusione della dengue, vista la segnalazione di una caso accertato autoctono della malattia infettiva da parte dell'Azienda Sanitaria Locale 1 (ASL 1) Avezzano - Sulmona L'Aquila. Perché febbre gialla e dengue sono state confuse? Ecco, in breve, quali sono le cause, come si manifestano e come si curano.

In cosa sono simili? In che modo la Dengue è simile alla Febbre Gialla? La dengue e la febbre gialla hanno alcune somiglianze: Entrambi sono virus trasmessi dalle zanzare

Entrambi sono prevalenti nelle regioni tropicali e subtropicali del Mondo

Nella maggior parte dei casi di dengue e febbre gialla, i pazienti presentano sintomi simil-influenzali, come febbre, brividi, dolori muscolari e muscolari, nausea e/o vomito.