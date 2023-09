Dengue: focolaio in provincia di Lodi. Cosa sta succedendo in Italia?

Introduzione A differenza di quanto pensano in molti, la più importante malattia virale trasmessa da zanzare all'uomo non è la malaria, bensì la dengue, che negli ultimi decenni sta causando un numero crescente di casi. È endemica in oltre 100 paesi tropicali/sub tropicali, ma è in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa. Ad agosto 2023, a Castiglione d'Adda, un paesino di circa 4.500 abitanti in provincia di Lodi, è stato registrato un focolaio di dengue di otto contagi accertati, tutti autoctoni, ossia che si sono ammalati in Italia e non durante un viaggio all'estero. L'azienda sanitaria locale di Milano (ATS) ha allora organizzato uno screening per trovare nuovi eventuali casi, cui hanno aderito oltre 330 persone. Inoltre, il comune di Lodi ha deciso di intervenire con un ciclo di disinfestazione e di bonifica in alcune zone della città.

I casi registrati L'allarme dengue è scattato venerdì 18 agosto, quando all'ospedale di Crema è stato scoperto il primo caso autoctono in Lombardia, un uomo di 72 anni trovato positivo al test della dengue. Nei giorni successivi, sono risultati positivi anche una bambina di tre anni poi ricoverata all'ospedale di Lodi, un operatore dell'azienda socio sanitaria di Lodi, un uomo di 88 anni, un ragazzo di 21 anni, una donna ultraottantenne ricoverata e altre due persone. Nessuno dei contagiati ha sviluppato sintomi gravi. Dopo aver scoperto che due dei contagiati avevano frequentato alcune zone della città prima di scoprire il contagio, l'amministrazione comunale di Castiglione d'Adda ha deciso di organizzare una disinfestazione. Anche a Brescia nello stesso periodo sono stati segnalati quattro contagi, ma in tutti i casi si tratta di persone che si sono infettate all'estero. Escludendo i casi di Castiglione d'Adda, nel 2023 in Lombardia sono stati rilevati 18 casi di infezioni da virus dengue, tutti legati a viaggi all'estero. Sono stati trovati tre individui positivi alla dengue anche del Lazio: due casi sono autoctoni, mentre il terzo è stato scoperto dopo un viaggio in Kenya. Un contagio è stato individuato anche a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna.

Che cos’è la dengue La dengue è una malattia virale diffusa soprattutto nelle zone tropicali/sub tropicali, e in particolare in gran parte del Sud-Est Asiatico, in Africa, in America Centrale e Meridionale e in Oceania. È causata da quattro virus appartenenti al genere Flavivirus e trasmessi soprattutto dalle zanzare Aedes aegypti (anche se si sono registrati casi trasmessi da Aedes albopictus), le stesse che trasmettono la febbre gialla. Esse sono attive in particolare poche ore dopo l'alba e nel tardo pomeriggio. Il loro habitat ideale è costituito da pozze di acqua stagnante, sottovasi, secchi di acqua, pneumatici in disuso. L'uomo si ammala di dengue quando viene punto da una zanzara che ha punto una persona infetta. Infatti, l'uomo rimane contagioso per alcuni giorni. Una volta infettate le zanzare rimangono tali per tutta la durata della loro vita e possono trasmettere l'infezione alla progenie.