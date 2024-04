Febbre dengue: cos'è e cause La febbre dengue è una patologia di natura virale trasmessa da punture di zanzare appartenenti al genere Aedes infettate dal virus dengue (DENV). Nel dettaglio, questo virus - di cui si conoscono quattro sierotipi: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 - è un virus a RNA appartenente al genere Flavivirus, famiglia Flaviviridae. La trasmissione non è possibile da uomo a uomo, ma avviene solamente attraverso la puntura di zanzare che, dopo aver punto esseri umani infetti, si infettano a loro volta trasmettendo quindi il patogeno ad un nuovo ospite. In altri termini, lo schema di trasmissione è: uomo-zanzara-uomo. Per approfondire: Virus Dengue: cos’è? Contagio, cura e vaccino Particolarmente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, nell'emisfero settentrionale, la febbre dengue si manifesta in particolare come una malattia di importazione, il cui aumento dei casi è imputabile all'incremento nella frequenza degli spostamenti di persone e merci.

Cura e trattamento Dengue cura: quali i trattamenti disponibili? Purtroppo, non esiste uno specifico farmaco antivirale che sia in grado di eliminare il patogeno responsabile della febbre dengue, ossia il virus dengue. Le strategie terapeutiche pertanto sono principalmente di tipo sintomatologico e di supporto. Questo approccio terapeutico prevede di trattare i sintomi della febbre dengue e di fornire al paziente tutte le cure di sostegno di cui necessita. Il paziente dovrà quindi restare a riposo e assumere molti liquidi al fine di prevenire la disidratazione. Per quel che concerne il trattamento farmacologico, invece, per abbassare la febbre e per trattare i dolori, può essere utile ricorrere alla somministrazione di paracetamolo. In linea generale, i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) - quali ad esempio, ibuprofene, acido acetilsalicilico, ecc. - vanno evitati in quanto possono aumentare il rischio di sanguinamento. Il consiglio, pertanto, è quello di evitare l'autoterapia (così come l'autodiagnosi) e di rivolgersi al medico per sapere se e quali farmaci assumere.

Vaccino contro la dengue In ottica di prevenzione della malattia, invece, in alcune circostanze è possibile ricorrere al vaccino per la dengue. Benché ne esistano due, nel nostro Paese solo il vaccino Qdenga® è commercializzato e utilizzato, in particolare nella medicina dei viaggi. Nel dettaglio, si tratta di un vaccino tetravalente vivo attenuato che può essere somministrato in bambini dai 4 anni di età, in giovani e adulti, anche se non sono mai stati esposti al virus. Per saperne di più: Vaccino Dengue: cos'è, tipi e quando si usa?