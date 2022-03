Demielinizzazione: Cos’è la Sindrome Radiologicamente Isolata?

La sindrome radiologicamente isolata è caratterizzata da alterazioni della sostanza bianca del SNC – rilevate con la risonanza magnetica – simili a quelle osservate nella sclerosi multipla, in assenza di anamnesi , segni e sintomi compatibili. Questo riscontro è assolutamente accidentale , cioè la risonanza magnetica è stata eseguita a causa di altri sintomi, come il mal di testa , o per altri motivi diagnostici (es. sospetto danno da trauma cranico ).

Significato

La sindrome radiologicamente isolata non è considerata un decorso della sclerosi multipla, ma viene utilizzata per classificare casi con anomalie alla risonanza magnetica del cervello e/o del midollo spinale coerenti con la sclerosi multipla (non spiegati da un'altra diagnosi).

Nei pazienti con sindrome radiologicamente isolata, però, non è raro riscontrare un'estensione dei focolai di demielinizzazione o l'insorgenza, nel tempo, di sintomi neurologici, rendendo il quadro neuroradiologico un potenziale fattore di rischio per la sclerosi multipla. In particolare, è stato dimostrato che la progressione radiologica si verifica in circa il 66% dei pazienti con sindrome radiologicamente isolata. Sebbene il tasso di conversione in sclerosi multipla corrisponda all'incirca al 33% per un periodo di 5 anni, un numero significativo di pazienti non svilupperà successivamente questa malattia demielinizzante.

Sindrome Radiologicamente Isolata: Cosa Significa?

Numerose evidenze sostengono che la sindrome radiologicamente isolata possa evolvere in sclerosi multipla , cioè la presenza di queste alterazioni nel cervello e/o nel midollo spinale in pazienti asintomatici sembrano mettere a rischio gli individui per successivi sintomi demielinizzanti ;

Tuttavia, la sindrome radiologicamente isolata potrebbe anche non evolvere mai sclerosi multipla.

Sulla base di queste considerazione, la sindrome radiologicamente isolata ha portato alla necessità di una definizione diagnostica.

Chiaramente, la sindrome radiologicamente isolata non deve, per definizione, trovare giustificazione in altri motivi sottostanti, cioè le anomalie alla RM non sono dovute agli effetti fisiologici diretti di sostanze (abuso di droghe, esposizione tossica) o condizioni mediche (ictus, traumi ecc.).

Sindrome Radiologicamente Isolata: è un Fattore di Rischio per la Sclerosi Multipla?

La sindrome radiologicamente isolata costituirebbe un fattore di rischio per:

Successiva comparsa di sintomi e/o segni suggestivi per sindrome clinica isolata ( CIS )*;

( )*; Ulteriore comparsa di nuove lesioni radiologicamente evidenziabili nel tempo: di solito, la progressione della demielinizzazione si verifica in circa il 66% dei pazienti con sindrome radiologicamente isolata, mentre circa il 33% svilupperà, nei 5 anni successi dal riscontro, sintomi neurologici che consentono una diagnosi definitiva di sclerosi multipla.

Sono in corso studi specifici mirati a cercare di chiarire e migliorare la comprensione di queste possibili evoluzioni, ma sono ancora necessarie ulteriori ricerche per definire quali fattori aumentano la probabilità che chi presenta una sindrome radiologicamente isolata sviluppi successivamente la sclerosi multipla.

*Sindrome Clinicamente Isolata

La sindrome clinicamente isolata (CIS) si riferisce al primo episodio di sintomi neurologici causati dall'infiammazione e dal danno a carico della mielina nel sistema nervoso centrale (SNC).

Esempio: un paziente con diagnosi di CIS può avvertire intorpidimento e formicolio alle gambe: queste manifestazioni si associano al riscontro di un focolaio di demielinizzazione alla testa tramite risonanza magnetica.

La sindrome clinicamente isolata è seguita da un periodo di recupero, in cui i sintomi migliorano o scompaiono completamente.

La differenza chiave tra sindrome clinicamente isolata (CIS) e sclerosi multipla (SM) è che: