Deltacron: Sintomi, Contagio e Cosa Sapere sulla Variante COVID-19

Cos’è A marzo 2022, Deltacron è stato ufficialmente identificato come una variante COVID-19 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con casi confermati in Francia e negli Stati Uniti. Shutterstock Cos’è Deltacron? Deltacron è un prodotto dalla combinazione delle varianti Delta e Omicron di SARS-Cov-2 (coronavirus responsabile della sindrome respiratoria nota come COVID-19) che circolano nella stessa popolazione; in altre parole, questa variante COVID presenta geni di entrambe (Delta + Omicron), il che lo rende noto come un virus ricombinante. In un briefing del 9 marzo 2022, riconoscendo l'esistenza della ricombinazione di Delta, nota anche come AY.4, e Omicron, nota anche come BA.1, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato il potenziale emergere di questa variante e l'ha inserita tra le "variants under monitoring", cioè le varianti da tenere sotto controllo. Al momento, non ci sono ancora prove che dimostrino che questa variante ricombinante sia più trasmissibile o virulenta, ma sono in corso studi per comprendere meglio le caratteristiche di Deltacron. Nell'ambito della nomenclatura PANGO per le varianti, Deltacron è identificata da sequenziamento genico con la sigla "BA.1 x AY.4 recombinant". Cosa Significa Virus Ricombinante? Una ricombinazione virale avviene quando almeno due genomi virali coinfettano la stessa cellula ospite e si scambiano materiale genetico durante la replicazione, per produrre una progenie virale che ha alcuni geni da entrambi i ceppi genitori. I Coronavirus sono noti per la loro capacità di ricombinazione e, nella maggior parte dei casi, i cambiamenti hanno un impatto minimo sul comportamento del virus. Il genoma ibrido di Deltacron ha mutazioni distintive dei due lignaggi e combina la proteina Spike di una variante di Omicron con il "corpo" di una variante Delta.

Dove è Diffusa? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Deltacron è stato identificato per la prima volta in Francia a gennaio e, da allora, è stato segnalato in una manciata di casi in Europa e negli Stati Uniti. A marzo 2022, Gisaid, una piattaforma genomica di condivisione internazionale che si pone l'obiettivo di fornire un accesso rapido e aperto ai dati sui virus epidemici e pandemici, ha pubblicato che le prime prove solide per questa variante, condivise dall'Istituto Pasteur in Francia. Gisaid afferma che la variante sembra essere in circolazione dall'inizio dell'anno e genomi con un profilo simile sono stati identificati anche in Danimarca e nei Paesi Bassi. Sono stati segnalati anche casi di Deltacron negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Quanto È Preoccupante? Deltacron potrebbe rappresentare un rischio futuro, ma l'evidenza dell'impatto non è attualmente chiara e non ci sono prove che questi eventi di ricombinazione stiano cambiando in modo significativo il comportamento del virus. Deltacron è Più Contagioso di altre varianti? Alcuni esperti di salute pubblica hanno ipotizzato che la combinazione del materiale genetico di Delta e Omicron potrebbe produrre una variante che contiene la maggiore infettività di Omicron e la virulenza di Delta. Finora, però, non ci sono prove che suggeriscano che ci siano cambiamenti nella gravità o nel livello di infettività con questa variante ricombinante. Shutterstock I livelli di rilevamento di Deltacron sono finora "molto bassi", quindi non è ancora noto se Deltacron sia più contagiosa di altre varianti "sorvegliate speciali" attualmente in circolazione nel Mondo. Il 9 marzo, l'OMS ha etichettato Deltacron come "variante sotto monitoraggio", il che significa che potrebbe rappresentare un rischio futuro, ma il suo impatto fenotipico o epidemiologico resta ancora d'approfondire e richiede una valutazione ripetuta in attesa di nuove evidenze. Deltacron provoca una Malattia Più Grave? Con solo pochi casi segnalati, i ricercatori stanno ancora imparando a conoscere Deltacron, quindi non si sa se possa dare origine a forme di COVID più gravi rispetto ad altre varianti. Tuttavia, avendo tratti comuni di Delta e Omicron, i medici si aspettano che si comporterà in modo simile.