Il delirium tremens è una manifestazione severa e può mettere in pericolo la vita del paziente. Nei casi in cui le condizioni generali siano compromesse e in assenza di un trattamento di supporto, questa condizione può risultare fatale.

La gestione del delirium tremens rende necessario il ricovero urgente in ospedale.

Decorso e possibili esiti

Il delirium tremens rappresenta un'emergenza medica e, nel 30% circa dei pazienti non trattati, può condurre al decesso. Talvolta, questa condizione può risultare fatale nonostante la terapia prestata sia adeguata (5-10% dei casi). La morte per delirium tremens si verifica prevalentemente per l'insufficienza cardiocircolatoria.

Di norma, il decorso del delirium tremens è autolimitante e va seguito dal personale medico durante l'ospedalizzazione. In particolare, è importante tenere sotto controllo le condizioni generali del paziente, reidratandolo e alimentandolo, ricorrendo, se necessario, alla fleboclisi.

La remissione inizia solitamente entro 12-24 ore dallo stadio acuto, e se non ci sono segni di un marcato miglioramento durante questo intervallo di tempo, è importante escludere altre condizioni associate, come:

Come si può trattare il Delirium Tremens?

Il trattamento del delirium tremens prevede misure di supporto per disintossicare il paziente e gestire la sindrome d'astinenza alcolica. In generale, è necessario il ricovero in una struttura ospedaliera (talvolta, in terapia intensiva) con stretto monitoraggio dei parametri vitali e della funzionalità epatica e renale; al contempo, viene indicata una terapia di sostegno con idratazione, supporto nutrizionale e controllo metabolico (in particolare, di elettroliti e glicemia).

In caso di apnea o respirazione inadeguata, il trattamento del delirium tremens prevede l'intubazione endotracheale e la ventilazione meccanica.

Fino alla scomparsa completa dei sintomi, i pazienti con una grave sindrome da astinenza possono essere trattati con la somministrazione di:

La terapia farmacologica può essere modificata in funzione della severità del delirium tremens.

Il trattamento dovrebbe prevedere, inoltre, un'opportuna psicoterapia e l'adesione a programmi di riabilitazione dedicati alla cura dei problemi di dipendenza da alcol.