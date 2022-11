La perdita di capelli ha diverse cause a seconda che si presenti in una deterinata fase del ciclo vitale. Nello specifico:

Effluvio in telogen, classificato in effluvio in telogen di tipo acuto e in effluvio in telogen di tipo cronico.

Acuto: intensa e cospicua perdita di capelli (centinaia e a volte perfino migliaia). Cause:

Incidenti;

Lutti;

Parto;

Interventi chirurgici;

Emorragie;

Malattie febbrili;

Avvelenamenti;

Altri stress fisici o psichici acuti di vario genere.

Il trattamento avviene generalmente attraverso l'uso di corticosteroidi sia in forma cronica, che nella forma acuta. Generalmente, tali farmaci vengono somministrati per via topica.

Cronico: riguarda maggiormente le donne rispetto agli uomini e si caratterizza per una significativa caduta dei capelli senza variazioni stagionali e costante nel tempo. Principali cause:



Il trattamento dell'effluvio in telogen di tipo cronico prevede la cura della causa scatenante, ed eventuale coadiuvante atraverso somministrazione di corticosteroidi per via topica, oppure, nei casi più gravi, per via sistemica

Defluvio in telogen: caduta di capelli di intensità modesta di tipo androgenetico e androgenetica postmenopausale, da ovaio policistico, da anoressia nervosa.

Defluvio in anagen: caduta di capelli in crescita con distruzione finale del follicolo pilifero. Cause più comuni: