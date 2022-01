Debolezza Muscolare: Cause e Rimedi

Si definisce debolezza muscolare una mancanza "reale" di forza muscolare .

Il termine miastenia deriva da my- + -astenia.

Può costituire un sintomo, un segno clinico e/o una complicanza primaria o secondaria.

Prossimale o distale, vera o percepita, acuta o cronica, e di gravità variabile, la debolezza muscolare può avere numerose cause e molto diverse tra di loro.

L'affaticamento (fatica) può essere classificato come "centrale" (cervello) o "periferico" (neuromuscolare), a seconda della causa.

L'affaticamento centrale si manifesta come un senso generale di privazione di energia, mentre l'affaticamento periferico si manifesta come l'incapacità di svolgere localmente un lavoro muscolare.

I nervi controllano la contrazione dei muscoli determinando il numero, la sequenza e la forza della contrazione muscolare.

Quando un nervo va incontro ad affaticamento sinaptico diventa incapace di stimolare il muscolo bersaglio .

La maggior parte dei movimenti che compiamo richiede, in realtà, una forza inferiore a quella che un muscolo è in grado di generare. Patologie a parte, l'affaticamento neuromuscolare raramente costituisce un problema.

Solo in caso di contrazioni estreme, vicine al limite superiore della capacità di forza, l'affaticamento neuromuscolare può diventare un fattore limitante negli individui non allenati .

Negli sportivi di forza non ancora opportunamente condizionati, il primo fattore da allenare è la capacità del nervo di sostenere un segnale ad alta frequenza.

Dopo un lungo periodo di contrazione massima, la frequenza del segnale nervoso si riduce e la forza generata dalla contrazione diminuisce.

Non c'è alcuna sensazione di dolore o disagio, il muscolo sembra semplicemente "smettere di obbedire" e, gradualmente, tende a regredire allungandosi.

Talvolta, nei neofiti, lo stress sui muscoli e sui tendini risulta perfino insufficiente a generare i DOMS.

Detto ciò, i progressi iniziali di chi si allena nella "forza pura" sono generalmente molto elevati. Ciò è merito "dell'allenamento neurale", che si stabilizza quando anche il muscolo riesce a raggiungere il proprio limite fisiologico.

Gli effetti dell'allenamento interesseranno secondariamente l'ipertrofia miofibrillare e, a quel punto, internamente all'allenamento, comparirà un ulteriore fattore limitante: quello metabolico.

L'affaticamento centrale consiste in una riduzione del comando motorio e/o della spinta neurale sui muscoli bersaglio , che determina un calo della forza prodotta.

Una ridotta spinta neurale durante l'esercizio può tuttavia costituire un meccanismo protettivo / preventivo l'insufficienza d'organo.

Durante l'attività motoria si verifica un aumento della serotonina nel cervello, che viene rilasciata dalle sinapsi ai motoneuroni (spillover), legandosi ai recettori extrasinaptici – situati sul segmento iniziale dell'assone dei motoneuroni – inibendo l'impulso nervoso e la contrazione muscolare.

Anche detto affaticamento metabolico, rappresenta la causa più comune di affaticamento nell'ambito sportivo, determinando la classica sensazione di torpore e bruciore.

L'affaticamento muscolare periferico è l'incapacità del corpo di soddisfare la maggiore richiesta energetica del muscolo , provocando una vera e propria disfunzione contrattile .

La teoria dell'affaticamento muscolare periferico presuppone un cedimento in uno o più punti della "catena" che avvia la contrazione muscolare.

Può essere dovuta a:

Teoria dell’acido lattico

L'acido lattico ostacola il Ca2+ nella stimolazione di actina e miosina nella finbrocellula.

L'aumento dell'acido lattico aumenta anche la concentrazione citoplasmatica degli ioni Ca2+, attraverso l'inibizione della pompa chimica che trasporta attivamente il calcio fuori dalla cellula. Questo contrasta gli effetti inibitori degli ioni potassio (K+) sui potenziali d'azione muscolari.

L'acido lattico ha anche un effetto negativo sugli ioni cloruro nei muscoli, riducendo la loro inibizione della contrazione e lasciando il K+ come unica influenza limitante sulle contrazioni muscolari, sebbene gli effetti del potassio siano molto minori che se non ci fosse l'acido lattico per rimuovere gli ioni cloruro. In definitiva, non è chiaro se l'acido lattico riduca l'affaticamento attraverso l'aumento del calcio intracellulare o aumenti l'affaticamento attraverso la ridotta sensibilità delle proteine ​​contrattili al Ca2+.