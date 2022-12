Cos'è il debito di immunità? Ecco perché ci stiamo ammalando di più

Negli ultimi due anni le misure adottate per il contenimento della pandemia hanno contribuito a tenere sotto controllo anche la circolazione e la trasmissione dei virus influenzali , del virus respiratorio sinciziale e di altri agenti patogeni. Grazie all'utilizzo della mascherina , al distanziamento sociale, ai lockdown , al frequente lavaggio delle mani , alla maggiore attenzione posta all'igiene e ai contatti sociali, alla ridotta frequentazione di luoghi affollati, le persone non sempre sono riuscite a proteggersi dal Covid-19, ma sicuramente si sono ammalate meno di influenza , sindromi parainfluenzali , malattie respiratorie, raffreddore , tosse .

Proprio il distanziamento, il lockdown, l'uso della mascherina e le altre norme di contenimento, se da un lato ci hanno protetti, dall'altro ci hanno reso anche più vulnerabili: infatti, ci hanno impedito di sviluppare un'immunità recente nei confronti di vari agenti nocivi , rendendoci più fragili. Ecco perché i casi e la virulenza di molti agenti sono tornati ad aumentare. È come se il sistema immunitario in questi ultimi due anni non avesse avuto l'opportunità di mantenersi in "allenamento" e, ora, che è nuovamente esposto senza filtri all'aggressione da parte di diversi "nemici", non sia più perfettamente in grado di difendere l'organismo, che dunque si ammala più facilmente. È proprio questo il debito di immunità.

Che cos’è il debito di immunità

Il sistema immunitario di molte persone, dunque, è "fuori allenamento". Secondo molti esperti alla base delle tante epidemie che si stanno registrando in queste settimane in Italia e in diverse parti del mondo c'è proprio un debito di immunità, immune debt in inglese. In pratica, per colpa della mancata esposizione agli agenti patogeni è subentrata una ridotta protezione immunitaria: a causa del lungo periodo di emergenza sanitaria vissuto con restrizioni e chiusure, la maggior parte degli individui è debitrice della capacità di difendersi da certi tipi di microrganismi ed è meno in grado di produrre anticorpi efficienti.

Stando a uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, dal titolo dal titolo VRS: pagare il debito di immunità con gli interessi, il debito di immunità è preoccupante soprattutto per quanto riguarda il virus respiratorio sincinziale o VRS, un microrganismo patogeno stagionale che ogni anno è responsabile di oltre 64 milioni di casi di infezioni respiratorie acute nel mondo, in particolare nei bambini piccoli e negli anziani.

Va specificato che il VRS, infatti, è uno dei principali virus che può provocare bronchiolite e polmonite. A questo proposito «sono state sollevate preoccupazioni circa la possibilità di epidemie di VRS più gravi in ​​futuro a causa di un cosiddetto debito di immunità», spiegano gli esperti. «Questo debito è particolarmente preoccupante per VRS, per il quale l'immunità temporanea si ottiene attraverso l'esposizione al virus, con anticorpi materni che tendono a diminuire rapidamente; senza esposizione stagionale, l'immunità diminuisce e aumenta la suscettibilità a infezioni future e potenzialmente più gravi».