Il deambulatore è quel tipo di sostegno, dalla struttura metallica, di ausilio in periodi in cui non è possibile muoversi autonomamente. Diverse possono essere le situazioni in cui è necessario usare un deambulatore. Ne possono aver bisogno le persone anziane, ma anche soggetti che – a seguito di un'operazione o di un incidente – non riescono a camminare caricando il peso corporeo sugli arti inferiori. Molto spesso i deambulatori vengono utilizzati come supporto alla fisioterapia, da persone che soffrono di obesità per un caricare ulteriormente le gambe. In commercio esistono deambulatori di vario genere: deambulatori da casa, deambulatori per esterno, deambulatori pieghevoli, da poter comodamente trasportare in macchina. Andiamo dunque a vedere una serie di deambulatori in vendita online.

Deambulatore per anziani

(fonte: Photo Courtesy)

Il deambulatore per anziani è composo da una struttura in alluminio resistente, che permette anche alle persone non più totalmente autonome, di muoversi in casa ma anche all'esterno, di andare a fare la spesa o piccole commissioni. Il deambulatore Kometa è un esempio: con struttura in alluminio anodizzato, semplice da chiudere, adatto per l'utilizzo anche su terreni ghiaiosi. Dotato di seduta imbottita, qualora ci si volesse un po' riposare e di cesto porta oggetti molto capiente. Questo deambulatore ha anche un appoggio imbottito per la schiena. Per rendere il deambulatore il più confortevole possibile per gli anziani, inoltre, Kometa è dotato anche di maniglie di spinta regolabili in altezza, impugnature anatomiche, dispositivo frenante a "leva" con sistema di stazionamento.

Deambulatore ascellare

(fonte: Photo Courtesy)

Ci sono casi in cui il paziente non è autonomo e si ha necessità di utilizzare un deambulatore sottoascellare o ascellare. Una struttura in acciaio, con 4 ruote, freni e supporto sottoascellari imbottiti. Questi solitamente vengono utilizzati quando ci sono problematiche agli arti inferiori, oppure a seguito di traumi, fratture, incidenti. Mopedia propone un deambulatore ascellare ad un buon rapporto qualità-prezzo. Realizzato in acciaio cromato, con 4 ruote piroettanti e 2 freni, con sottoascellari morbidi e ben imbottiti, per sostenere fino a 130 kg. Il deambulatore ascellare Mopedia è regolabile in altezza, larghezza e profondità. Si può scegliere di aggiungere un sedile imbottito (come accessorio extra).

Deambulatore con seduta

(fonte: Photo Courtesy)

Sicuramente il deambulatore con seduta è molto comodo e permette all'utente di riposarsi dopo aver camminato, soprattutto se molto anziano o se provato da un recente intervento. Gima propone il suo deambulatore in acciaio blu, pieghevole e regolabile in altezza, con 4 ruote di cui 2 fisse (le posteriori) e due piroettanti (le anteriori). Ha una maniglia ergonomica e regolabile, freni a mano, un comodo cestello porta oggetti e buste ed è fornito di un sedile imbottito che può tenere fino a 100 kg. E con un buon rapporto qualità-prezzo.