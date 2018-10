Data Presunta del Parto (DPP): Cos’è? Come si Calcola? A Cosa Serve?

Per convenzione, il calcolo della data presunta del parto a termine prende come riferimento il primo giorno dell'ultima mestruazione. Tenendo conto che una gestazione "standard" dura 280 giorni, si applica la regola di Naegele, quindi si aggiungono sette giorni e si sottraggono tre mesi a questa data. Nel caso, ad esempio, la data d'inizio dell'ultima mestruazione sia il 4 giugno, l'epoca presunta del parto sarà l'11 marzo dell'anno successivo.

Regola di Naegele: come si applica per ottenere la Data Presunta del Parto?

La regola di Naegele per calcolare la data presunta del parto si basa sul giorno d'inizio dell'ultima mestruazione e sulla durata "standard" della gravidanza, convenzionalmente stabilita in 40 settimane.

In pratica, prendendo come riferimento la data corrispondente alla comparsa dell'ultimo flusso mestruale, si aggiungono 7 giorni, si sottraggono 3 mesi e si addiziona un anno. Semplificando questa formula, si aggiungono 9 mesi più 7 giorni al primo giorno dell'ultima mestruazione.

Il risultato che si ottiene fornisce una datazione della settimana di gravidanza in cui la donna si trova e, di conseguenza, stabilisce il giorno in prossimità del quale potrebbe verificarsi la nascita del bambino.

Va precisato che la regola di Naegele è basata su cicli mestruali di 28 giorni, con un'ovulazione presupposta al 14° giorno.

Regolo ostetrico per stimare la Data Presunta del Parto

Il regolo ostetrico è utilizzato da ostetriche e ginecologi per stimare in modo semplice la data presunta del parto, durante l'anamnesi. Questo strumento è composto da due dischi di cartoncino numerati e sovrapposti. La ruota inferiore (più grande) e quella superiore (più piccola) sono unite al centro da un occhiello, che consente loro di poter girare indipendentemente in senso orario ed antiorario. La ruota inferiore è suddivisa in 12 sezioni, una per ogni mese dell'anno, a loro volta graduate con i giorni del mese; quella inferiore riporta, invece, 40 settimane di gravidanza suddivise nei 3 trimestri.

Quando usa il regolo ostetrico per stabilire la data presunta del parto, il ginecologo prende a riferimento l'inizio dell'ultima mestruazione e tiene in considerazione una durata gestazionale media pari a 280 giorni (vale a dire 40 settimane o nove mesi più una settimana). Il medico fa girare la ruota inferiore per posizionare la freccia riportata sul disco superiore in corrispondenza del giorno e del mese riferiti dalla donna come data d'inizio dell'ultima mestruazione, quindi legge la durata della gestazione in settimane complete per difetto (es. 40 settimane + 6 giorni = 40 settimane).

Oltre a stimare il giorno previsto per il parto, il regolo ostetrico indicherà anche la data probabile del concepimento e le scadenze da non dimenticare, come le varie visite di controllo.

Data Presunta del Parto: ecografia di primo trimestre