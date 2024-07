Data Presunta del Parto (DPP): cos’è e come si calcola?

L'ecografia del primo trimestre consente di stabilire la data presunta del parto ecografica ( DPP ecografica ). In pratica, sulla base dei riscontri osservati nelle prime fasi dello sviluppo fetale , l'esame conferma la datazione della gravidanza (nelle donne con cicli regolari) o rende possibile l'eventuale ridatazione (in caso di irregolarità mestruali o stima iniziale incerta).

Convenzionalmente, la durata di una gravidanza viene calcolata in 280 giorni, iniziando a contare dal giorno d'inizio dell'ultimo flusso mestruale , per un totale di 40 settimane. Alla prima visita prenatale , il medico, tramite il regolo ostetrico , stabilirà la data presunta del parto, tenendo in considerazione anche altri dati anamnestici, come la durata media del ciclo mestruale o il giorno dell' ovulazione più probabile.

Per effettuare questo calcolo, i medici si riferiscono al giorno d'inizio dell'ultima mestruazione e tengono in considerazione che, se procede normalmente, la gestazione ha una durata media di 280 giorni, pari a 40 settimane a partire dalla data presa come riferimento. Tuttavia, una gravidanza fisiologica più concludersi con tranquillità anche tra le 37 e le 42 settimane .

La data presunta del parto ( DPP ) è un'informazione che si calcola partendo dal primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale al quale si aggiungono 40 settimane. Conoscere il giorno più probabile in cui nascerà il bambino, permette alla futura mamma di non essere impreparata all'evento .

RICORDA : la data del parto PREVISTA è difficile che coincida proprio con quella EFFETTIVA . Tuttavia, se i cicli mestruali sono regolari (cioè si verificano in media ogni 28-30 giorni) e la gravidanza procede normalmente (senza problematiche), il parto può avvenire in un momento qualsiasi compreso nei 15 giorni precedenti o successivi alla scadenza ipotizzata. Durante le ecografie di controllo, il ginecologo sarà in grado di fornire una datazione più precisa basandosi su parametri relativi alla crescita ed allo sviluppo del feto, confermando o meno la datazione effettuata con il regolo ostetrico e/o il calcolo delle settimane di gravidanza .

La data presunta del parto è utile anche per indicare il piano assistenziale ideale per la futura mamma: un bambino prematuro potrebbe avere bisogno di maggiori cure, così come una gestazione che si protrae oltre le 42 settimane rende possibile un' induzione del travaglio o un parto cesareo .

Considerando che ogni periodo della gestazione corrisponde ad una fase specifica di crescita del feto, sapere il giorno previsto per la nascita del bambino è utile per prepararsi all'evento, indicando alla futura mamma le scadenze da non dimenticare .

La data presunta del parto è un importante riferimento per calcolare i tempi in gravidanza e monitorare le fasi dello sviluppo fetale.

La data presunta del parto è un valore indicativo e corrisponde alla 40esima settimana di gravidanza . Se la gravidanza sarà fisiologica (cioè non ci saranno complicazioni), il bambino potrebbe nascere in un intervallo che andrà dai 15 giorni prima a i 15 giorni dopo la data presunta del parto.

Come si calcola

Come si calcola la data presunta del parto?

La data presunta del parto (DPP) si ottiene a partire dal calcolo delle settimane di gravidanza mediante la REGOLA DI NAEGELE.

Per convenzione, il calcolo della data presunta del parto a termine prende come riferimento il primo giorno dell'ultima mestruazione. Tenendo conto che una gestazione "standard" dura 280 giorni, si applica la regola di Naegele, quindi si aggiungono sette giorni e si sottraggono tre mesi a questa data. Nel caso, ad esempio, la data d'inizio dell'ultima mestruazione sia il 4 giugno, l'epoca presunta del parto sarà l'11 marzo dell'anno successivo.

Nel corso della prima visita ginecologica dopo le ultime mestruazioni seguite da un ritardo, il ginecologo conferma l'inizio della gestazione e, per semplificare il calcolo della data presunta del parto, si avvale del REGOLO OSTETRICO (o ruota della gravidanza).

Il calcolo delle settimane di gravidanza può essere fatto già dalla coppia o dalla futura mamma, prima di recarsi alla visita ginecologica; ostetriche e medici possono validare o "aggiustare" la stima con il regolo ostetrico, il controllo ecografico e l'esito degli esami di laboratorio (tra cui il dosaggio del beta-hCG).

Per saperne di più su

Regola di Naegele: come si applica per ottenere la DPP?

La regola di Naegele per calcolare la data presunta del parto si basa sul giorno d'inizio dell'ultima mestruazione e sulla durata "standard" della gravidanza, convenzionalmente stabilita in 40 settimane.

In pratica, prendendo come riferimento la data corrispondente alla comparsa dell'ultimo flusso mestruale, si aggiungono 7 giorni, si sottraggono 3 mesi e si addiziona un anno. Semplificando questa formula, si aggiungono 9 mesi più 7 giorni al primo giorno dell'ultima mestruazione.

Il risultato che si ottiene fornisce una datazione della settimana di gravidanza in cui la donna si trova e, di conseguenza, stabilisce il giorno in prossimità del quale potrebbe verificarsi la nascita del bambino.

Va precisato che la regola di Naegele è basata su cicli mestruali di 28 giorni, con un'ovulazione presupposta al 14° giorno.

Come stimare la data presunta del parto con il regolo ostetrico

Il regolo ostetrico è utilizzato da ostetriche e ginecologi per stimare in modo semplice la data presunta del parto, durante l'anamnesi. Questo strumento è composto da due dischi di cartoncino numerati e sovrapposti. La ruota inferiore (più grande) e quella superiore (più piccola) sono unite al centro da un occhiello, che consente loro di poter girare indipendentemente in senso orario ed antiorario. La ruota inferiore è suddivisa in 12 sezioni, una per ogni mese dell'anno, a loro volta graduate con i giorni del mese; quella inferiore riporta, invece, 40 settimane di gravidanza suddivise nei 3 trimestri.

Quando usa il regolo ostetrico per stabilire la data presunta del parto, il ginecologo prende a riferimento l'inizio dell'ultima mestruazione e tiene in considerazione una durata gestazionale media pari a 280 giorni (vale a dire 40 settimane o nove mesi più una settimana). Il medico fa girare la ruota inferiore per posizionare la freccia riportata sul disco superiore in corrispondenza del giorno e del mese riferiti dalla donna come data d'inizio dell'ultima mestruazione, quindi legge la durata della gestazione in settimane complete per difetto (es. 40 settimane + 6 giorni = 40 settimane).

Oltre a stimare il giorno previsto per il parto, il regolo ostetrico indicherà anche la data probabile del concepimento e le scadenze da non dimenticare, come le varie visite di controllo.

Calcolatore online:

Data presunta del parto: ecografia di primo trimestre

L'ecografia del primo trimestre è uno dei tre controlli ecografici gratuiti e previsti dal servizio sanitario nazionale in gravidanza. Quest'esame, detto anche "ecografia di datazione", consente di convalidare le stime iniziali del ginecologo e datare correttamente la gravidanza (o ridatare, nel caso il parto presunto sia troppo precoce o tardivo), misurando due parametri: la lunghezza cranio-caudale (CRL) ed il diametro biparietale del feto.

La datazione ecografica dovrebbe avvenire idealmente entro la decima settimana di gravidanza. Più l'esame è eseguito precocemente, maggiore è la precisione del calcolo della data presunta del parto.

Nelle donne con cicli mestruali irregolare, la ridatazione è possibile solo nelle prime settimane di gravidanza, poiché, nel corso di queste fasi, l'embrione ha uno sviluppo regolare. Inoltre, in questi momenti, i valori di riferimento per lo sviluppo fetale sono piuttosto precisi e permettono di calcolare esattamente la data presunta del parto. Nei controlli ecografici successivi, il ginecologo indicherà le misure del bambino in percentile rispetto alla crescita media e la variabilità è più significativa.