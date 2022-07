Cure palliative: a cosa servono

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le cure palliative: "un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano il problema connesso ad una malattia pericolosa per la vita, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo della identificazione precoce e dell'ottimale trattamento del dolore e di altri problemi, fisici, psicosociali e spirituali".

Le cure palliative vengono, in genere, erogate da un team specializzato di professionisti, che si coordinano per affrontare i bisogni medico-infermieristici, psicologici, pratici/normativi e religiosi di un individuo.

I criteri per l'assistenza possono variare in base a:

Chiunque abbia una malattia limitante la vita può beneficiare delle cure palliative. L'esempio classico - e dove le cure palliative hanno avuto il ruolo più importante negli ultimi decenni - è il cancro . Tuttavia, le cure palliative possono avere un ruolo nel trattare la fatica sperimentata dai pazienti in dialisi o la mancanza di respiro subita da quelli con enfisema (BPCO) o insufficienza cardiaca congestizia per fare solo alcuni esempi.

Vantaggi

Quali benefici sono correlati alle Cure Palliative?

I vantaggi delle cure palliative sono molti: non solo possono migliorare la qualità della vita di una persona, così come quella della sua famiglia, ma possono anche prolungare la vita del paziente.

Secondo una recensione pubblicata sul Journal of Family Practice, le cure palliative utilizzate nelle persone con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico hanno aumentato i tempi di sopravvivenza in media del 24% rispetto a coloro che hanno ricevuto solo cure standard (Rowland K, Schumann SA. PURLs. Palliative care: earlier is better. J Fam Pract. 2010 Dec;59(12):695-8).