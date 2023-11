Come si cura il Mycoplasma pneumoniae? Se correttamente gestita, l'infezione da Mycoplasma pneumoniae - polmonite inclusa - può risolversi senza alcuna complicanza. Per fare ciò, è fondamentale che vi sia un intervento medico tempestivo e la prescrizione di una idonea terapia antibiotica. In presenza di sintomi, pertanto, è fondamentale rivolgersi prontamente al medico o al pediatra, nel caso l'infezione interessi i bambini. Dopo un'accurata diagnosi, queste figure sanitarie potranno prescrivere un trattamento idoneo a sconfiggere l'infezione e a debellare il patogeno. Quale antibiotico per Mycoplasma pneumoniae? La scelta dell'antibiotico da impiegare contro le infezioni da Mycoplasma pneumoniae deve necessariamente tenere in considerazione diversi fattori , quali: Tipologia di batterio : ricordiamo, infatti, che Mycoplasma pneumoniae è un batterio privo di parete cellulare; pertanto, la scelta dell'antibiotico dovrà ricadere su quei principi attivi la cui azione terapeutica non si espleta interferendo con la sintesi o con l'integrità della parete cellulare batterica.

: ricordiamo, infatti, che Mycoplasma pneumoniae è un batterio privo di parete cellulare; pertanto, la scelta dell'antibiotico dovrà ricadere su quei principi attivi la cui azione terapeutica non si espleta interferendo con la sintesi o con l'integrità della parete cellulare batterica. Età del paziente: diversi farmaci antibiotici efficaci contro il Mycoplasma pneumoniae non sono indicati nei bambini; per tale ragione, nel momento in cui il medico o il pediatra deciderà quale attivo utilizzare, dovrà tenere in considerazione l'età del proprio paziente. Naturalmente, il medico o il pediatra dovrà tenere in considerazione anche eventuali disturbi o malattie preesistenti, così come eventuali altre terapie farmacologiche in atto che possono controindicare il ricorso ad una determinata terapia antibiotica, o per le quali è necessaria una particolare cautela o un monitoraggio in caso si inizi un trattamento antibiotico. Ad ogni modo, gli antibiotici cui si può ricorrere per il trattamento delle infezioni sostenute da M. pneumoniae sono: Antibiotici macrolidi : costituiscono gli antibiotici di prima scelta, benché negli ultimi anni, purtroppo, sia stata registrata una crescente resistenza nei loro confronti da parte dei micoplasmi. Sono esempi di macrolidi l'eritromicina, l'azitromicina, la spiramicina e la claritromicina. Questi antibiotici esercitano la loro azione terapeutica attraverso l'interferenza con la sintesi delle proteine all'interno delle cellule batteriche.

: costituiscono gli antibiotici di prima scelta, benché negli ultimi anni, purtroppo, sia stata registrata una crescente resistenza nei loro confronti da parte dei micoplasmi. Sono esempi di macrolidi l'eritromicina, l'azitromicina, la spiramicina e la claritromicina. Questi antibiotici esercitano la loro azione terapeutica attraverso l'interferenza con la sintesi delle proteine all'interno delle cellule batteriche. Fluorochinoloni : appartenenti al più grande gruppo dei chinoloni, fra i principi attivi esponenti di questo gruppo ricordiamo la ciprofloxacina, la levofloxacina e la moxifloxacina. I fluorochinoloni espletano la loro azione terapeutica andando ad inibire l'attività di due enzimi coinvolti nella replicazione cellulare: la topoisomerasi di tipo IV e la DNA-girasi.

: appartenenti al più grande gruppo dei chinoloni, fra i principi attivi esponenti di questo gruppo ricordiamo la ciprofloxacina, la levofloxacina e la moxifloxacina. I fluorochinoloni espletano la loro azione terapeutica andando ad inibire l'attività di due enzimi coinvolti nella replicazione cellulare: la topoisomerasi di tipo IV e la DNA-girasi. Tetracicline: fra gli esponenti di questa classe di antibiotici ritroviamo la tetraciclina e la doxiciclina. Questi farmaci esercitano anch'essi la loro azione terapeutica andando ad interferire con la sintesi proteica del batterio. Nei bambini, in funzione dell'età e del peso corporeo, si ricorre solitamente all'uso di azitromicina (anche per bambini piccoli, nelle opportune dosi e forme farmaceutiche) e doxiciclina (per bambini più grandi).

Note importanti sull'uso degli antibiotici Quando il medico o il pediatra prescrivono una terapia antibiotica per la cura del Mycoplasma pneumoniae, è di fondamentale importanza che questa venga scrupolosamente seguita, sia in termini di quantità di farmaco da assumere (dose) che in termini di frequenza delle somministrazioni e durata del trattamento. Un uso improprio degli antibiotici, così come la prematura interruzione della terapia, infatti, predispone allo sviluppo di batteri resistenti a quello stesso antibiotico, andando ad alimentare il già sufficientemente preoccupante problema dell'antibiotico-resistenza. In particolare, se la sintomatologia si risolve prima della conclusione del ciclo antibiotico prescritto dal medico, questo NON deve essere interrotto. Difatti, la scomparsa dei sintomi non significa necessariamente che il Mycoplasma pneumoniae sia stato sconfitto del tutto. Ad ogni modo, per qualsiasi dubbio sull'uso corretto degli antibiotici contro M. pneumoniae e contro le infezioni batteriche in generale, è bene rivolgersi al proprio medico. Informazioni utili sono altresì disponibili nel seguente articolo: Antibiotico resistenza: cos'è, cause, perché è pericolosa