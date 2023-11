Cura del Diabete: dieta, esercizio fisico e farmaci

Il diabete mellito , o più semplicemente diabete , è una malattia metabolica cronica, la cui insorgenza è legata all' insulina , un ormone fondamentale per mantenere nella norma i livelli di glucosio nel sangue . Esistono diverse tipologie di diabete mellito, alcune decisamente più comuni e note di altre. Tra le tipologie più comuni, figurano il diabete di tipo 1 , il diabete di tipo 2 e il diabete gestazionale (noto anche come diabete gravidico). La caratteristica che accomuna tutte le tipologie di diabete mellito è l' iperglicemia , ossia l'alta concentrazione di glucosio nel sangue.

Se la terapia rispetta le sopraccitate indicazioni, il diabete gestazionale è una condizione transitoria, che si risolve spontaneamente dopo il parto e che non ha ripercussioni sul futuro nascituro. Se invece la cura è inadeguata, il diabete gravidico può essere responsabile di diverse complicanze, che interessano sia la madre (permanenza del diabete anche dopo il parto) che il neonato (es: macrosomia fetale , tendenza a sviluppare diabete in giovane età ecc.).

Premessa : il diabete gestazionale insorge quando, di fronte a una condizione di insulino- resistenza imposta dagli ormoni della placenta , il pancreas non è in grado di fronteggiare tale condizione con una maggiore produzione di insulina .

Nel diabete di tipo 2, è possibile controllare in modo soddisfacente la glicemia anche soltanto con il rispetto di una dieta sana ed equilibrata, e con la pratica regolare di esercizio fisico. L'impiego di ipoglicemizzanti orali diviene una necessità nel momento in cui il regime alimentare sano ed equilibrato, e il regolare esercizio fisico sono solo in parte efficaci.

Il diabete di tipo 1 è una malattia dalla quale è impossibile guarire; tuttavia, se il paziente rispetta la terapia insulinica , mangia in modo sano ed equilibrato, e pratica esercizio fisico con regolarità, ha ottime probabilità di controllare in modo più che soddisfacente la glicemia e prevenire - o, quanto meno, limitare - le possibili conseguenze negative derivanti dall'iperglicemia cronica.

Infine, concludendo questa rapida panoramica sulla terapia del diabete, si segnala l'importanza che ha il monitoraggio periodico del grado di efficacia delle cure adottate. Questa aspetto è importante, perché permette al medico curante di capire se la terapia in atto sta funzionando oppure no.

L'obiettivo terapeutico è lo stesso per qualsiasi tipo di diabete e consiste nel riportare i livelli troppo elevati di glucosio ematico entro i valori di glicemia considerati normali. Tale obiettivo è più che altro una vera e propria esigenza, dal momento che dall'iperglicemia dipendono non solo i sintomi , ma anche le complicanze acute e a lungo termine del diabete mellito.

La dieta sana ed equilibrata è un sussidio importante nella cura del diabete di tipo 1 e un trattamento fondamentale nella cura del diabete di tipo 2, per via della tipica associazione di quest'ultimo con il problema dell'obesità.

In un diabetico, la pratica dell'esercizio fisico richiede cautela, specie se la vita prima della malattia è sempre stata sedentaria , in quanto un eventuale trauma fisico di natura muscolo-scheletrica può richiedere più tempo, per la guarigione, ed è più a rischio di complicanze.

Inoltre, l'esercizio fisico è importante, in quanto diminuisce il rischio cardiovascolare (rischio a cui sono inclini i diabetici), aiuta a normalizzare il peso corporeo nei diabetici di tipo 2 affetti da obesità e, infine, ha favorevoli effetti psicologici. Tra le attività fisiche più congeniali in un contesto di diabete, figurano le cosiddette attività fisiche di durata (o aerobiche), come per esempio la camminata, il nuoto , il ciclismo , la corsa leggera ecc. Secondo gli esperti, per ottenere beneficio dall'esercizio fisico, il diabetico deve praticare quest'ultimo più volte a settimana, per almeno 30 minuti.

L' esercizio fisico regolare ha un'importanza fondamentale nella cura del diabete (a prescindere dalla tipologia di appartenenza) e dev'essere sempre presente all'interno del programma terapeutico, salvo il paziente non soffra di una qualche particolare patologia per cui l' attività fisica risulta controindicata. L'esercizio fisico è utile al diabetico perché ha un duplice effetto sul corpo umano :

Farmaci per il Diabete

I farmaci impiegati nella cura del diabete sono medicinali che hanno l'effetto finale di ridurre la glicemia, ossia i livelli di glucosio nel sangue.

Come anticipato, tra i medicinali con il suddetto effetto finale figurano i cosiddetti ipoglicemizzanti orali (o antidiabetici orali) e l'insulina sintetica.

Ipoglicemizzanti Orali per il Diabete

Gli ipoglicemizzanti orali agiscono iperattivando le poche cellule beta ancora funzionanti del pancreas (*) e sensibilizzando i tessuti periferici alla captazione di insulina; in altre parole, stimolano all'attività le poche cellule del pancreas che ancora producono insulina e facilitano l'ingresso del glucosio nelle cellule che costituiscono i tessuti muscolare, adiposo ecc.

Il meccanismo d'azione degli ipoglicemizzanti orali spiega per quale motivo questi medicinali sono farmaci di prima scelta nella cura del diabete di tipo 2 (in cui sussistono insulino-resistenza e scarsa produzione di insulina), mentre sono del tutto inefficaci nella cura del diabete di tipo 1 (in cui le cellule beta del pancreas sono completamente assenti, a causa dell'azione distruttiva del sistema immunitario).

Purtroppo, dopo un impiego prolungato, gli ipoglicemizzanti orali tendono a perdere di efficacia, rendendo necessario il ricorso ad altri farmaci con azione analoga (es: insulina sintetica). La progressiva perdita di efficacia da parte degli antidiabetici orali rappresenta la ragione per cui i medici prescrivono questi farmaci solo quando dieta sana ed esercizio fisico regolare hanno un effetto limitato sul benessere del diabetico.

Gli ipoglicemizzanti orali sono così chiamati perché sono compresse la cui assunzione da parte del paziente avviene per bocca.

*N.B: nel corpo umano la produzione dell'insulina spetta alle cosiddette cellule beta delle isole di Langerhans situate nel pancreas.

Alcuni esempi di ipoglicemizzanti orali. Sulfaniluree (es: glicazide)

Glinidi (es: repaglinide)

Biguanidi (es: metformina)

Glitazoni (es: pioglitazone)

Inibitori alfa-glucosidici (es: acarbosio)

Insulina per il Diabete

La somministrazione di insulina sintetica in presenza di una malattia come il diabete rappresenta un esempio di terapia ormonale sostitutiva.

Per il diabete di tipo 1, nel quale sussiste una carenza assoluta di insulina, l'uso dell'insulina sintetica è fondamentale per la sopravvivenza del paziente e non ha mai termine (cioè deve durare per tutta la vita); al contrario, per il diabete di tipo 2, nel quale vige una condizione di insulino-resistenza associata a una carenza produttiva di insulina, l'assunzione dell'insulina è una necessità solo in una specifica circostanza: resistenza alla terapia dietetica, all'esercizio fisico e agli ipoglicemizzanti orali.

Da diverso tempo ormai, sono disponibili numerosi tipi di insulina, tra cui l'insulina ad azione rapida, l'insulina ad azione ritardata e l'insulina con una velocità d'azione intermedia rispetto alle due tipologie precedenti.

Quest'ampia disponibilità in termini di tipi di insulina ha reso possibile la pianificazione di terapie insuliniche estremamente vantaggiose, capaci di coprire l'intero fabbisogno giornaliero dell'ormone in questione, senza dover ricorrere a somministrazioni notturne o a somministrazione con orari precisi prima di un pasto.

Ecco allora che il più classico dei trattamenti insulinici odierni prevede la combinazione tra insulina ad azione rapida e insulina ad azione intermedia o ritardata: la prima trova impiego prima di ciascun pasto principale della giornata (in genere sono 3 somministrazioni giornaliere di insulina rapida); la seconda, invece, è assunta prima di andare a letto, per far fronte al fabbisogno notturno di insulina.

La modalità di somministrazione dell'insulina è l'iniezione nel tessuto sottocutaneo adiposo dell'addome; questa sede garantisce una migliore uniformità di assorbimento, rispetto per esempio al tessuto muscolare degli arti, il quale comporta un assorbimento troppo rapido con un sostanziale rischio di condurre il paziente a uno stato di ipoglicemia.

A escludere l'assunzione per via orale dell'insulina è il fatto che, nello stomaco dell'essere umano, ci sono degli enzimi capaci di interferire con l'azione dell'ormone in questione, pregiudicandone quindi gli effetti finali.

La dose di insulina necessaria per ottenere un controllo adeguato della glicemia è strettamente dipendente dalla sensibilità individuale, dalla quantità di carboidrati del pasto e dal tipo di vita che conduce il paziente nelle ore successive all'iniezione (se è sedentaria, la dose sarà maggiore; se è attiva, invece, la dose sarà minore).

Come varia il piano terapeutico se persiste una minima produzione di insulina? Nei pazienti diabetici che presentano ancora una certa quota di cellule beta del pancreas funzionanti (quindi che producono insulina), lo schema terapeutico prevede tre sole iniezioni di insulina ad azione rapida, prima dei pasti.

Effetti collaterali dei farmaci per il diabete

Se somministrati in dosi eccessive rispetto alle esigenze reali del paziente diabetico, l'insulina sintetica e gli ipoglicemizzanti orali possono ridurre la glicemia al di sotto della soglia di normalità (ipoglicemia) e scatenare una crisi ipoglicemica.

Le crisi ipoglicemiche rappresentano il più importante effetto collaterale dei farmaci per il diabete e ciò giustifica l'importanza di regolare alla precisione la dose farmacologica da somministrare.

I tipici sintomi e segni di una crisi ipoglicemica consistono in:

Se il calo della glicemia è particolarmente importante, a questi disturbi appena citati possono aggiungersi anche:

Disturbi visivi;

Confusione e comportamenti anomali, che rendono impossibile lo svolgimento delle più normali attività giornaliere;

Convulsioni;

Senso di svenimento o svenimento vero e proprio;

Attacchi epilettici.

Il mancato trattamento di una grave crisi ipoglicemica può portare al coma il soggetto interessato.

Effetti avversi dell'insulina

Oltre alle crisi ipoglicemiche, altri effetti avversi dipendenti dall'uso dell'insulina sono:

La lipoatrofia . È la perdita di tessuto adiposo laddove hanno sede le ripetute iniezioni sottocutanee di insulina. Secondo gli esperti, la lipoatrofia sarebbe dovuta a reazioni immunologiche locali.

. È la perdita di tessuto adiposo laddove hanno sede le ripetute iniezioni sottocutanee di insulina. Secondo gli esperti, la lipoatrofia sarebbe dovuta a reazioni immunologiche locali. La lipoipertrofia . È l'eccessiva formazione di tessuto adiposo laddove hanno sede le ripetute iniezioni sottocutanee di insulina; in altre parole, è il processo opposto alla lipoatrofia.

Secondo gli esperti, la lipoipertrofia sarebbe dovuta all'effetto favorente dell'insulina nei confronti della sintesi locale di trigliceridi.

. È l'eccessiva formazione di tessuto adiposo laddove hanno sede le ripetute iniezioni sottocutanee di insulina; in altre parole, è il processo opposto alla lipoatrofia. Secondo gli esperti, la lipoipertrofia sarebbe dovuta all'effetto favorente dell'insulina nei confronti della sintesi locale di trigliceridi. Le reazioni allergiche (all'insulina). Consistono in eritema, edema (gonfiore) e prurito o limitatamente alla sede d'iniezione o, come più spesso accade, a livello generalizzato.

(all'insulina). Consistono in eritema, edema (gonfiore) e prurito o limitatamente alla sede d'iniezione o, come più spesso accade, a livello generalizzato. La resistenza anticorpale all'insulina. È dovuta alla formazione di anticorpi contro questo ormone sintetico.

Farmaci per il Diabete Gestazionale: meglio l'insulina o gli ipoglicemizzanti orali?

In presenza di un diabete gestazionale che richiede l'impiego di farmaci per la riduzione della glicemia, i medici tendono a consigliare l'impiego dell'insulina sintetica, piuttosto che degli ipoglicemizzanti orali, in quanto quest'ultimi tendono a oltrepassare la barriera placentare più facilmente della prima.