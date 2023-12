In particolare, fra i fattori di rischio associati all'evoluzione della COVID-19 in forma severa, ricordiamo:

La possibilità di sviluppare la malattia in forma grave è tendenzialmente maggiore in pazienti fragili e considerati a rischio.

La perdita o l'alterazione di gusto e olfatto sono sintomi meno comuni, benché comunque possibili. Così come possibile è la comparsa di sintomi respiratori e della malattia in forma grave.

Naturalmente, il fatto che un paziente sia considerato a basso a rischio, non significa che non possa andare incontro ad un'evoluzione più grave della malattia o che non possa sviluppare complicanze, ma semplicemente che il rischio di simili evenienze è tendenzialmente più basso rispetto ad altri pazienti con condizioni che possono favorire l'evoluzione della COVID-19 in forme più severe. Da qui, l'importanza di non sottovalutare la sintomatologia - anche se lieve - e di contattare il proprio medico per avere indicazioni specifiche.

Nel dettaglio, ciò è possibile quando la malattia si sviluppa in forma lieve e quando il paziente non richiede una costante sorveglianza medica, nonostante sia comunque opportuno mantenere i contatti con il proprio medico di base per aggiornarlo sul decorso della malattia.

Sia per evitare inutili stress al paziente, sia per non esercitare un'eccessiva pressione sulle strutture ospedaliere che - in questo periodo (dicembre 2023) - stanno vivendo un incremento dei ricoveri, quando possibile, si tende a curare le infezioni da SARS-CoV-2 e la COVID-19 presso il domicilio del paziente.

Come curare COVID-19 a casa?

Premesso che è sempre indispensabile il consulto con il proprio medico, la gestione della COVID-19 presso il proprio domicilio può prevedere sia il trattamento farmacologico (se necessario), sia un trattamento non farmacologico che prevede il ricorso a stratagemmi e rimedi utili. Partiamo da questi ultimi. In presenza di COVID-19, così come in caso di altre infezioni virali (ad esempio, influenza), è molto importante: Riposare ;

; Assumere molti liquidi al fine di evitare la disidratazione;

al fine di evitare la disidratazione; Assicurarsi un'alimentazione sana ed equilibrata in modo da fornire all'organismo i nutrienti di cui necessita. Per trarre sollievo dalla sintomatologia, inoltre, è possibile ricorrere all'uso di alcuni tipi di farmaci - naturalmente, previo consiglio medico - quali: Paracetamolo : molto utile per abbassare l'eventuale febbre, il paracetamolo possiede anche una blanda azione analgesica.

: molto utile per abbassare l'eventuale febbre, il paracetamolo possiede anche una blanda azione analgesica. Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i FANS sono utili sia per contrastare l'infiammazione che per contrastare eventuali dolori associati a COVID-19 (ad esempio, mal di testa, mal di gola, ecc.); inoltre, alcuni di essi possiedono anche un'azione antipiretica che può essere utile per abbassare la febbre.

Gli antivirali servono?

L'uso di farmaci antivirali nella cura della COVID-19 a casa viene preso in considerazione dal medico solo in determinati casi e, in particolare, quando il paziente si trova esposto al rischio di sviluppare la malattia in forma grave.

Fra i principi attivi specificatamente formulati contro SARS-CoV-2 ritroviamo:

Il remdesivir (conosciuto col nome commerciale Veklury);

L'associazione di nirmatrelvir e ritonavir (conosciuta con il nome commerciale di Paxlovid).

Gli anticorpi monoclonali si usano nella cura della COVID-19 domiciliare?

La risposta a questa domanda è: sì, ma a determinate condizioni. Difatti, l'impiego di anticorpi monoclonali nella cura di COVID-19 a casa è preso in considerazione solo per pazienti adulti e per pazienti che hanno almeno 12 anni di età e peso corporeo superiore a 40 kg che presentano sintomi di grado da lieve a moderato e che hanno fattori di rischio per lo sviluppo della malattia in forma grave.

In simili casi, gli anticorpi monoclonali che si possono usare sono:

L'associazione casirivimab/imdevimab (Ronapreve®);

Il sotrovimab (Xevudy®);

L'associazione tixagevimab/cilgavimab (Evushled®).

Quando si possono usare le eparine?

Le eparine - e, in particolare, le eparine a basso peso molecolare - sono raccomandate solo in quei pazienti che presentano un'infezione respiratoria acuta e una ridotta mobilità. In questi casi, il trattamento eparinico andrà continuato per tutto il periodo in cui il paziente si trova in una condizione di immobilità.

Se il paziente non è allettato, l'uso routinario delle eparine non è raccomandato .

