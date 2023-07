Cuore stanco: i primi sintomi da non sottovalutare

Introduzione Insieme al cervello, il cuore è l'organo più importante dell'organismo, quello da cui dipendono tutte le funzioni e attività vitali. Nonostante ciò, i primi campanelli di allarme di un cuore stanco e in sofferenza sono spesso vaghi e aspecifici, per cui non di rado vengono sottovalutati. Invece, sarebbe importante riconoscerli fin dalle fasi precoci, così da intervenire il prima possibile.

Il cuore è il motore dell’organismo Il cuore ha il compito di pompare il sangue in tutto l'organismo, rifornendo organi e tessuti di ossigeno e nutrimento. Ecco perché se non funziona correttamente e al 100% possono manifestarsi sintomi e problematiche in qualsiasi punto e apparato del corpo. Quelli che all'apparenza potrebbero sembrare solo piccoli segnali trascurabili, in realtà potrebbero essere indice di una sofferenza cardiaca iniziale: ecco perché è sempre importante ascoltare il proprio corpo e non ignorare eventuali spie. In particolare, ci sono alcuni campanelli di allarme tipici di un cuore affaticato.

Stanchezza È sicuramente vero che la stanchezza è una delle conseguenze più comuni dello stile di vita frenetico, che porta a correre da un impegno all'altro e ad avere un'agenda sempre troppo piena. Tuttavia, non è sempre così: l'astenia potrebbe essere anche uno dei segnali di un cuore affaticato. Infatti, quando il muscolo cardiaco o le valvole iniziano ad andare in sofferenza, diminuendo l'afflusso di sangue e ossigeno agli organi, uno dei primi campanelli di allarme potrebbe essere proprio il facile affaticamento. Specialmente se si dorme bene a sufficienza, ma nonostante ciò si è spesso affaticati, meglio chiedere un parere del medico.

Vertigini frequenti La vertigine è la sensazione improvvisa di vedere girare gli oggetti intorno a sé oppure la sensazione di sentirsi ruotare/muovere nel mondo esterno pur essendo fermi. Se si soffre spesso di vertigini, magari improvvisamente, senza mai averne sofferto prima, attenzione: potrebbe essere indice di un cuore affaticato. Infatti, se il cuore non pompa una quantità di sangue sufficiente, il cervello e l'orecchio interno (che controlla il senso dell'equilibrio) potrebbero ricevere un nutrimento inadeguato e dunque andare a loro volta in sofferenza. Il risultato è che ci si potrebbe sentire "storditi" e poco stabili e avere vertigini quando ci si alza in piedi o si compiono certi movimenti; si potrebbe addirittura arrivare a svenire.

Russamento Il russamento è un sintomo piuttosto comune: a molte persone capita di russare di tanto in tanto, magari dopo un pasto particolarmente abbondante. Tuttavia, se questo sintomo è regolare è probabilmente un segno di apnea notturna, un disturbo del sonno caratterizzato da pause nella respirazione. Sebbene le persone che ne soffrono non se ne accorgano, possono smettere di respirare anche 20 o 30 volte all'ora nell'arco di una nottata, spesso ansimando o sbuffando quando riprendono a respirare. Queste pause in genere non causano risvegli, ma sono pericolose. L'apnea notturna è un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, come infarto e ictus. Può causare un battito cardiaco irregolare e ipertensione, che mettono a dura prova il sistema cardiocircolatorio. Alcune persone potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo di un dispositivo a pressione d'aria positiva continua (CPAP), che soffia delicatamente aria nella gola per mantenere aperte le vie aeree durante la notte.

Bruciore di stomaco Dolore, bruciore o senso di oppressione nella zona del torace? Potrebbe essere bruciore di stomaco, ma potrebbe anche essere un sintomo cardiaco perché quando il cuore è in sofferenza potrebbe causare vaghi dolori intorno al petto, al braccio, al collo e alla schiena. Dolore, bruciore o senso di oppressione richiedono sempre una chiamata al medico, specialmente se compaiono o peggiorano durante un esercizio o uno sforzo.

Gengive sanguinanti Se il semplice spazzolamento e uso del filo interdentale fa sanguinare le gengive potrebbe esserci in corso una malattia gengivale, come una parodontite. La situazione non va sottovalutata, perché la parodontite può associarsi a ipertensione e malattie cardiocircolatorie.

Frequenza cardiaca a riposo alta Attenzione poi alla frequenza cardiaca a riposo. Per rilevarla posizionare l'indice e il medio sul polso sotto il pollice o su un lato del collo per rilevare il polso. Contare il numero di battiti per 30 secondi e moltiplicare il numero ottenuto per due. Se si hanno da 60 a 100 battiti al minuto (meglio sotto i 90), il muscolo cardiaco sta funzionando bene. Un numero superiore va invece segnalato al medico.

Difficoltà a salire le scale Se salire una rampa di scale fa venire il fiatone, la colpa potrebbe non essere solo della scarsa forma fisica e della mancanza di allenamento. Se non si riesce più a tollerare l'esercizio come un tempo o non si riesce a svolgere agilmente le attività quotidiane, come salire le scale, il cuore potrebbe non essere in perfetta forma e non riuscire a pompare efficacemente il sangue in giro il tuo corpo. La mancanza di fiato e l'intolleranza all'esercizio fisico potrebbero segnalare una serie di problemi cardiaci, tra cui malattia coronarica, cardiomiopatia o problemi alle valvole cardiache.

Ansia L'ansia è un sintomo molto comune, ma non sempre è legato a un malessere psicoemotivo. Talvolta, è il campanello di allarme di un cuore affaticato: infatti, quando il circuito elettrico cardiaco va in tilt, possono comparire proprio ansia e palpitazioni. Fra l'altro, i disturbi d'ansia sono associati a problemi cardiovascolari, per cui rischia di innescarsi un pericoloso circolo vizioso.