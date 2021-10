Cuore e obesità: quali i rischi?

Introduzione Il rischio di insorgenza di complicanze cardiovascolari e di danni al cuore aumenta sensibilmente in soggetti obesi. Agire per tempo su chi è già in sovrappeso, anche nei bambini e giovani, può ridurre notevolemente questo rischio in età adulta e over 65. La probabilità di sviluppare patologie al sistema cardiovascolare aumenta per ogni anno vissuto con l'obesità. Avere peso in grande eccesso per diversi anni può compromettere seriamente la salute di arterie e coronarie in età adulta, aumentando del 2-4% il rischio di aterosclerosi, infarti e ictus.

Salute del Cuore e Obesità Il legame tra obesità e malattie cardiovascolari, è noto. Le due patologie sono strettamente correlate. Infatti,soggetti obesi da tempo prolungato sono più inclini al rischio di ipertensione, ipercolesterolemia e trigliceridi alti, fattori, questi, di alto rischio per l'infarto. Nelle arterie, che si induriscono, si deposita materiale adiposo che può progredire con infarti e ictus. Il rischio calcolato, in presenza di 20 anni in stato di obesità infatti, è indipendente dall'indice di massa corporea e dalla circonferenza addominale.

IMC: Indice di Massa Corporea, cosa ci dice? Un tempo, per diagnosticare l'obesità, venivano messi in relazione due parametri principali: l'indice di massa corporea e la circonferenza addominale, quali misure antropometriche base. L'IMC calcola il peso riferito all'altezza al quadrato, dando indicazione della robustezza del soggetto, ma senza tenere conto della massa grassa e muscolare. Diversi studi scientifici hanno dimostrato come le diverse conformazioni fisiche, in relazione alla distribuzione del grasso nel corpo, possono influenzare negativamente il rischio di insorgenza di infarti e ictus. I soggetti a mela, ad esempio, con accumulo di grasso viscerale che si manifesta soprattutto nella parte alta del corpo, sull'addome, quindi a comprimere gli organi vitali, sono più esposti a cardiopatie rispetto ai soggetti "a pera", ossia con la distribuzione del grasso maggiormente concentrata su fianchi, glutei e cosce, a parità di IMC. Cosa indica l'IMC? Se compreso tra 18.5 e 24.9: normopeso;

Da 25.0 a 29.9: in sovrappeso;

Se si supera 30.0: obesità di diverso grado.