Cos'è la crosta lattea? Cause e come curarla

Di solito, la crosta lattea non è pruriginosa e non arreca particolari fastidi al neonato o al lattante ; solo nei casi più gravi, si rende necessario l'intervento medico.

Quali sono le cause?

Quando viene la crosta lattea?

La crosta lattea è estremamente comune con una prevalenza stimata del 9,5-10%.

La crosta lattea si riscontra più comunemente nei neonati di età compresa tra 3 settimane e 12 mesi con un picco di prevalenza a 3 mesi di età.

Quali sono le cause della crosta lattea?

La crosta lattea dei neonati e dei lattanti è una variante di dermatite seborroica infantile, condizione infiammatoria della pelle che determina una stimolazione delle ghiandole sebacee.

Ciò si traduce nella comparsa di arrossamento e nell'aumentata produzione di sebo che, accumulandosi, tende a stratificarsi e a formare le squame caratteristiche della crosta lattea.

Cosa sono le ghiandole sebacee? Le ghiandole sebacee strutture presenti a livello della cute che producono il sebo, sostanza ricca di grassi che contribuisce alla difesa e al mantenimento della barriera cutanea.

Le esatte cause alla base della crosta lattea non sono note: la condizione potrebbe essere correlata all'iperattività delle ghiandole sebacee che rispondono agli androgeni materni circolanti residui. Anche la Malassezia - normalmente presenti sulla cute come flora saprofita – pare sia implicata nel mantenimento dell'infiammazione.

