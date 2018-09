Il Cross-Linking Corneale è un trattamento para-chirurgico destinato ai pazienti che presentano un cheratocono in fase evolutiva, (ossia non in uno stadio avanzato). Grazie all'azione combinata della riboflavina (vitamina B2) e dei raggi ultravioletti (UVA), si ottiene un aumento dei ponti molecolari che conferiscono maggiore resistenza agli strati più interni della cornea.

Nella maggior parte dei casi, quest'intervento permette di fermare o rallentare la progressione della patologia e, conseguentemente, la necessità di ricorrere al trapianto di cornea.

Cross-Linking Corneale (CXL): quando viene indicato dal medico?

Il Cross-Linking Corneale è la terapia di elezione delle forme di cheratocono che dimostrano una tendenza alla progressione, quando non risultano ancora in stadio avanzato.

Di solito, la procedura è consigliata a pazienti giovani, colpiti recentemente dalla malattia. Chiaramente, i limiti di età non sono rigidi, poiché sarà l'oculista a valutare ogni singolo caso.

Per sottoporsi al trattamento, tuttavia, la cornea deve avere delle caratteristiche specifiche, per quanto riguarda lo spessore e l'opacità.