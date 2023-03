Crisi Iperglicemiche: sintomi e cosa fare

Cos'è

Cosa si intende per Crisi Iperglicemica?

Una crisi iperglicemica è la fase che intercorre tra il momento in cui la glicemia sale sensibilmente oltre i valori ritenuti normali (iperglicemia) e quello in cui la glicemia scende, riportandosi nel range di normalità, per effetto di un adeguato intervento terapeutico.

È durante una crisi iperglicemica che una persona mostra i classici sintomi dell'iperglicemia.