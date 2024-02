Criosauna: Cos’è? Funziona? Pro e Contro

La criosauna consiste nell'esposizione dell'intero corpo ad una nube di azoto all'interno di una cabina, simile ad un cilindro, dotata di un'apertura superiore per la testa o il busto. Per questo motivo, è nota anche " crioterapia sistemica " (dall'inglese " whole-body cryotherapy ").

Con la criosauna, si espone il corpo a temperature non riscontrabili in natura. Per resistere a temperature così basse, occorre proteggere le estremità del corpo con calze, guanti, slip ed una mascherina che copre bocca e naso ; la persona sottoposta alla criosauna rimane in costume da bagno rigorosamente di cotone.

La criosauna sfrutta la vaporizzazione dell'azoto liquido, che diventa gassoso nella criocamera, per portare il corpo a temperature comprese tra -110°C ed i -160°C, in 30-45 secondi. Il trattamento dura circa 2-3 minuti.

Criosauna: è efficace?

I pareri sull'efficacia della criosauna sono contrastanti: la comunità scientifica non è concorde, infatti, sui possibili benefici derivanti dalla crioterapia. Al momento, il dibattito è focalizzato sulla possibilità di usarla in associazione alle terapie tradizionali.

Benefici teorici

In teoria, l'esposizione del corpo a temperature così basse aumenterebbe la produzione di calore dalle due alle cinque volte quella basale, favorendo un metabolismo più elevato e, conseguentemente, un consumo extra di calorie.

Criosauna: fa dimagrire?

I presunti benefici per la linea della criosauna sarebbero dovuti al ripristino della circolazione del sangue, una volta tornati a temperature normali. Nella pratica, tuttavia, nelle persone sottoposte a criosauna non si è osservato un tasso metabolico basale più elevato nei giorni successivi alla seduta, né un cambiamento del peso corporeo. Inoltre, pur aumentando i livelli di cortisolo nel sangue, non si è riscontrata una maggiore lipolisi del tessuto adiposo. Per il momento, quindi, non ci sono sufficienti elementi per affermare che dopo la criosauna si osservi un cambiamento nella composizione corporea o un dimagrimento.

Benefici dimostrati

La criosauna ha dimostrato, invece, effetti:

Analgesici : la criosauna inibisce la reattività delle terminazioni nervose, limitando la percezione degli stimoli dolorosi locali;

: la criosauna inibisce la reattività delle terminazioni nervose, limitando la percezione degli stimoli dolorosi locali; Antinfiammatori : rallentando il metabolismo cellulare, la criosauna inibisce la secrezione e l'attività dei mediatori chimici ad azione pro-infiammatoria. Anche per quanto riguarda le infiammazioni sistemiche, si registrano simili risultati dopo un ciclo di sedute distribuite nell'arco di un mese;

: rallentando il metabolismo cellulare, la criosauna inibisce la secrezione e l'attività dei mediatori chimici ad azione pro-infiammatoria. Anche per quanto riguarda le infiammazioni sistemiche, si registrano simili risultati dopo un ciclo di sedute distribuite nell'arco di un mese; Antiedematosi : se attuata dopo un evento traumatico, la criosauna limita lo stravaso ematico tissutale che ne risulta associato;

: se attuata dopo un evento traumatico, la criosauna limita lo stravaso ematico tissutale che ne risulta associato; Rilassanti per la muscolatura : la criosauna produce un effetto miorilassante che si traduce nella prevenzione di eventuali crampi muscolari;

: la criosauna produce un effetto miorilassante che si traduce nella prevenzione di eventuali crampi muscolari; Antiossidanti: la criosauna avrebbe un effetto sullo stress ossidativo, poiché rinforza il meccanismo di difesa naturale contro gli effetti dannosi dei radicali liberi (in particolare, nei confronti della perossidazione causa dell'invecchiamento cellulare precoce).

Applicazioni in medicina

I benefici finora dimostrati e precedentemente elencati attribuiti alla criosauna trovano applicazione soprattutto nella riabilitazione e nella gestione di diverse malattie reumatologiche, ortopediche, endocrinologiche e dermatologiche, tra cui:

La criosauna viene proposta anche per le dislipidemie (elevati livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue) e sono in corso valutazioni per la gestione di depressione e disturbi del sonno. Esistono anche dispositivi per la crioterapia parziale del corpo.

Criosauna in ambito sportivo

Per quanto riguarda la medicina dello sport e la riabilitazione dopo infortuni, la criosauna può essere utile in caso di:

Tendinopatie acute o da sovraccarico;

Lesioni articolari (capsulo-legamentose o cartilaginee).

Per gli effetti antidolorifici ed antinfiammatori a livello muscolare e scheletrico, la criosauna si presta anche al trattamento di:

La criosauna è utilizzata dagli atleti professionisti per recuperare più velocemente dopo allenamenti intensi e per agevolare la guarigione degli infortuni sportivi.