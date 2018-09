Creste di Gallo: Cosa sono? Quando e Perché si manifestano? Sintomi e Cura

Creste di Gallo: come si manifestano?

Le creste di gallo sono simili alle verruche che si possono manifestare in altre parti del corpo. Come suggerisce il termine, queste escrescenze hanno un aspetto che le rende simili alla cresta di un gallo. Il loro diametro è variabile e può essere compreso da pochi millimetri a diversi centimetri.

Le creste di gallo si presentano come lesioni morbide e carnose, dalla superficie irregolare, punteggiata e fessurata. Quando sintomatiche e non trattate, queste possono evolvere in eruzioni ruvide, più o meno evidenti.

Se non trattate, le creste di gallo possono persistere per diversi mesi e persino anni. Le lesioni condilomatose possono aumentare di numero e comparire anche in zone distanti dall'iniziale sede di comparsa. In qualche caso, le creste di gallo non trattate possono anche scomparire spontaneamente, con il passare del tempo.

Disturbi associati alle Creste di Gallo

I sintomi correlati alla presenza di queste lesioni genitali non sono particolarmente gravi. In qualche caso, le creste di gallo sono addirittura asintomatiche e possono anche regredire spontaneamente.

Oltre alla crescita di escrescenze verrucose nell'area genitale, si possono verificare:

Irritazioni con gonfiore , arrossamento e perdite di sangue ;

con , e ; Prurito intimo ;

; Bruciore localizzato.

Malgrado siano piuttosto sgradevoli e fastidiose (quando sintomatiche), le creste di gallo sono generalmente innocue, cioè non correlano a particolari complicanze.

Sedi coinvolte

Le creste di gallo si possono presentare sia negli uomini, sia nelle donne.

In entrambi i sessi, le localizzazioni tipiche di queste lesioni condilomatose sono le mucose e la superficie cutanea dell'area genitale e della regione anale.

Nell'uomo, le creste di gallo colpiscono comunemente:

Regione inguino-scrotale;

Rafe perineale (tra ano e scroto);

Superficie e corona del glande;

Solco balano-prepuziale;

Meato uretrale;

Lungo il frenulo;

Asta del pene.

Per quanto riguarda il sesso femminile, le sedi interessate dalle creste di gallo sono prevalentemente:

Pareti della vagina (soprattutto il terzo inferiore del canale vaginale);

Genitali esterni (orifizio vaginale, grandi e piccole labbra e regioni perivulvari);

Collo dell'utero;

Perineo.

Le creste di gallo possono svilupparsi anche attorno o dentro la bocca (labbra e gengive), mentre è rara la loro insorgenza a livello di mani, congiuntiva ed altre zone del volto.

Creste di Gallo: come possono evolvere

Le creste di gallo hanno l'aspetto di una verrucosità multipla, spesso carnosa ed appuntita, di colore roseo, giallastro o bruno. Il più delle volte, queste escrescenze presentano dimensioni così piccole, da essere invisibili ad occhio nudo. In altre occasioni, però, le creste di gallo tendono a confluire reciprocamente, aggregandosi e raggiungendo dimensioni anche notevoli.

Se non trattate, le creste di gallo possono diventare friabili e possono formare masse simili ad un cavolfiore; dal punto di vista sintomatologico, questa variante risulta decisamente più fastidiosa.

Creste di Gallo: possibili complicanze

La principale complicanza delle creste di gallo è rappresentata dalle recidive. Le lesioni condilomatose tendono, infatti, a comparire nuovamente, anche dopo il trattamento.

In corso di gravidanza, le creste di gallo possono aumentare le loro dimensioni, fino a creare disturbi urinari anche importanti.