Creme Solari Senza Ossibenzone: cosa sapere e quali scegliere

2) Per gli effetti nocivi sull'ecosistema marino e, in particolare, sulle barriere coralline.

1) A causa dei suoi possibili effetti ormonali e fotoallergenici che hanno portando molti Paesi a regolamentarne l'uso (rischi non sono ancora del tutto accertati). Le ricerche evidenziano, infatti, che l'ossibenzone, una volta assorbito dalla pelle, può finire nel flusso sanguigno e questo potrebbe avere conseguenze per la salute e, in particolare, interferire con il sistema endocrino .

Ossibenzone: quali rischi per la salute?

Una revisione della ricerca del 2020 pubblicata sull'International Journal of Dermatology fa notare che l'esposizione all'ossibenzone (che può anche derivare dall'uso di altri prodotti per la cura personale) è potenzialmente associata a cambiamenti nella funzione ormonale, renale e tiroidea, concludendo che non ci sono prove sufficienti per stabilire causa ed effetto (Suh, Susie et al. The banned sunscreen ingredients and their impact on human health: a systematic review. International journal of dermatology vol. 59,9 (2020): 1033-1042).

Un rapporto 2021 del comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori della Commissione europea ha anche osservato che, sebbene vi siano preoccupazioni che l'ossibenzone possa agire da interferente endocrino, tali dati "non sono conclusivi". Tuttavia, i prodotti dovrebbero essere considerati sicuri solo se l'ossibenzone non costituisce più del 2,2% della formula (nota: i filtri solari statunitensi possono contenere fino al 6% di ossibenzone).

Nonostante la ricerca sembri abbastanza confortante, perché persistono preoccupazioni sulla sicurezza delle protezioni solari con ossibenzone? Sulla base di studi condotti su animali, si teme che l'ossibenzone possa interferire con la normale funzione di un certo numero di ormoni, inclusi gli estrogeni. Questi effetti hanno allarmato il pubblico in generale circa il loro potenziale impatto sulla salute umana quando applicati sulla pelle e la preoccupazione per la sicurezza è accresciuta dopo le recenti prove del loro assorbimento sistemico misurabile dopo l'applicazione topica. Sebbene non ci siano prove concrete che le sostanze chimiche danneggino l'uomo, infatti, l'ossibenzone è stato rilevato anche nel latte materno delle donne che hanno riferito l'uso di cosmetici che contengono filtri UV, così come nell'urina, nel sangue, nello sperma e, persino, nel liquido amniotico.

Ricapitolando: non è chiaro se la presenza di ossibenzone nella circolazione sistemica ponga rischi per la salute umana. Per rispondere, sono necessarie ulteriori indagini.

Un altro potenziale effetto collaterale dell'ossibenzone è la dermatite allergica da contatto che, di solito, si manifesta con arrossamento e irritazione della pelle.