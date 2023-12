Crampi da cervice contusa: cosa si sente, cause e come alleviarli

Cosa sono

Una cervice contusa si verifica quando la cervice diventa sensibile e dolente a causa di un rapporto sessuale troppo vigoroso; generalmente, non è una condizione allarmante e non richiede trattamento, nonostante possa provocare fastidiosi crampi addominali.

Cosa sono i crampi da cervice contusa

La cervice è una piccola apertura muscolare, paragonabile ad un cuscino di tessuto, che si trova nella parte superiore del canale vaginale, tra la vagina e l'utero. Durante il rapporto sessuale, in genere dopo una penetrazione profonda, alcune donne possono sperimentare una contusione della cervice.

Una cervice contusa, di solito, non è motivo di preoccupazione. Tuttavia, può provocare discomfort.

In questo articolo esamineremo tutto ciò che si deve sapere sulla cervice contusa e sui crampi che ne conseguono, dal motivo per cui accade, a come alleviare il dolore e quanto tempo impiega solitamente per guarire.

Cosa s’intende per cervice contusa?

La contusione della cervice è una lesione correlata al sesso di cui non si sente molto parlare, ma in realtà di tratta di un'evenienza piuttosto comune e probabile che tutte, prima o poi, la sperimentino in una certa misura. In parole molto semplici, la cervice può essere contusa quando viene urtata in modo tale da renderla dolorante nel corso di un rapporto sessuale. A tal proposito, gergalmente si parla anche di "lividi cervicali".

Perché è un disturbo poco noto? Questa scarsa associazione è probabile dipenda dalla poca consapevolezza di dove sia esattamente localizzata la cervice e di cosa si dovrebbe sentire se avessimo tale lesione sessuale. In realtà, le contusioni della cervice sono un rischio che si corre ogni volta che si fa sesso.

Cervice: cenni di anatomia