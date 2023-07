Crampi da calore: cosa sono? Cause e cosa fare subito

Per questo motivo, i crampi da calore si verificano soprattutto nei mesi estivi o quando si pratica un intenso esercizio fisico in ambienti particolarmente caldi.

Ad essere interessate dai crampi da calore sono persone fisicamente in forma che sudano copiosamente e reintegrano l'acqua persa, ma non i sali minerali , determinando così un' iponatriemia .

Altri fattori possono contribuire, come l'affaticamento e lo sforzo fisico in ambienti caldo-umidi.

Quando si suda durante allenamenti intensi o per il caldo estremo, il corpo perde sostanze nutritive sotto forma di elettroliti . Il sudore contiene una grande quantità di sodio e altri nutrienti che aiutano a regolare le contrazioni muscolari. Se questi nutrienti vengono persi più rapidamente di quanto non vengano reintegrati, possono verificarsi i crampi da calore.

Le persone di età pari o superiore a 65 anni corrono un rischio maggiore di malattie da calore rispetto ai giovani, anche se non si esercitano. Ciò può essere dovuto a gravi condizioni mediche come le malattie cardiache , i farmaci che stanno assumendo (soprattutto quelli per l' insonnia , la cattiva circolazione o la depressione ) e la mancanza di aria condizionata nelle loro case.

Nella maggior parte delle persone, i sintomi dei crampi da calore inizieranno a migliorare entro 30 minuti a un'ora, a volte più a lungo; possono anche andare e venire a intermittenza. Agire tempestivamente può ridurre la loro gravità e prevenire la progressione in una condizione più grave, che richiederebbe cure mediche immediate.

Primo soccorso

Cosa fare in caso di Crampi da Calore

I crampi sono uno dei primi segni che il corpo non è in grado di sopportare il calore: in questo caso, innanzitutto, è utile interrompere temporaneamente tutti i lavori fisici faticosi o gli esercizi all'aperto e riposare in un ambiente fresco. Non iniziare altre attività finché i crampi non sono scomparsi.

Per alleviare il dolore si può ricorrere allo stiramento passivo del/i muscolo/i interessato/i in grado di allungare la parte ed evitare che si contragga più del dovuto.

Importante! Eseguire queste azioni di allungamento lentamente e delicatamente per non peggiorare la situazione.

Polpaccio –appoggiare le dita dei piedi contro un gradino o un muretto ad un'altezza di 20-25 cm, quindi piegare il ginocchio in avanti. In alternativa, tirare la punta del piede verso la gamba per consentire al muscolo di compiere una trazione e, conseguentemente, decontrarsi.

–appoggiare le dita dei piedi contro un gradino o un muretto ad un'altezza di 20-25 cm, quindi piegare il ginocchio in avanti. In alternativa, tirare la punta del piede verso la gamba per consentire al muscolo di compiere una trazione e, conseguentemente, decontrarsi. Coscia – sollevare la gamba interessata e premere, in modo continuo e costante (non a scatti), una mano contro il ginocchio; tornare in posizione eretta e massaggiare la parte per alleviare tensione e dolore residuo.

– sollevare la gamba interessata e premere, in modo continuo e costante (non a scatti), una mano contro il ginocchio; tornare in posizione eretta e massaggiare la parte per alleviare tensione e dolore residuo. Piede – sollevare la gamba e tirare verso di sé le dita del piede, spingendo in avanti il tallone.

– sollevare la gamba e tirare verso di sé le dita del piede, spingendo in avanti il tallone. Mano – portare in estensione le dita della mano colpita dal crampo.

Lo stretching regolare dei muscoli crampi può anche impedire lo sviluppo di nuovi muscoli.

I liquidi e gli elettroliti devono essere reintegrati per via orale (da 1 a 2 litri di acqua contenente 10 g – pari a 2 cucchiaini rasi – di sali minerali o una quantità sufficiente bevande per sportivi con elettroliti). Per aumentare l'apporto di sangue e ossigeno, è possibile massaggiare il muscolo; così facendo si contribuisce anche ad eliminare, tramite la circolazione, una buona quantità di acido lattico.

La maggior parte delle volte i crampi passano rapidamente, ma se tendono ad essere frequenti, ci sono alcune cose che si possono tentare per prevenirli:

Fare stretching prima e dopo l'attività fisica

Evitare di allenarsi o lavorare durante le ore più calde della giornata

Bere molta acqua: per ridurre al minimo il rischio di sviluppare crampi da calore e mantenere il giusto equilibrio di elettroliti e acqua nei muscoli, è importante rimanere idratati. Rimanere idratati aiuta anche a proteggersi dal surriscaldamento

Acclimatarsi al caldo, prima di iniziare un esercizio intenso

Indossare scarpe della giusta misura: le scarpe che si adattano correttamente consentono agli arti inferiori di muoversi e funzionare nel modo in cui dovrebbero

Esercitarsi regolarmente ed includere una varietà di esercizi di forza, equilibrio e flessibilità: l'esercizio aiuta a mantenere i muscoli, le articolazioni, i tendini e i nervi correttamente funzionanti

Mangiare una varietà di cibi sani: il mantenimento di una dieta corretta fornisce al corpo i nutrienti e gli elettroliti di cui ha bisogno per funzionare bene

Cosa NON fare