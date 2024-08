Crampi allo stomaco: cosa sono? Cause, cosa prendere e rimedi veloci

Questo articolo spiega quali sono le cause dei crampi allo stomaco, quando preoccuparsi e quali sono le strategie per alleviare il problema e prevenirlo.

I crampi allo stomaco possono colpire chiunque e spesso sono causati da gas in eccesso, indigestione , stitichezza o contrazioni muscolari. Se i crampi allo stomaco si presentano con una certa frequenza potrebbero indicare la presenza patologia dell' apparato digerente , come gastriti , ulcera gastrica e reflusso gastroesofageo .

I crampi allo stomaco si manifestano con un dolore simile ad una morsa che stringe la parte superiore dell'addome; talvolta, sono così intensi da lasciare senza fiato. I crampi allo stomaco si presentano all'improvviso e persistono per qualche minuto, quindi scompaiono per poi ripresentarsi eventualmente dopo qualche istante.

In questa sezione vengono esaminate le principali cause dei crampi allo stomaco, le caratteristiche del dolore e altri sintomi associati.

Crampi allo stomaco: cosa fare?

Il trattamento dei crampi allo stomaco non deve limitarsi al solo sintomo ma deve, qualora fosse possibile, risolvere la causa scatenante.

Crampi allo stomaco: cosa prendere?

Quando il disturbo non ha origine patologica, ma si presenta in maniera sporadica e dipende dallo stile di vita o dalle cattive abitudini alimentari, non è necessario far ricorso a cure particolari, ma è importante correggere i comportamenti che predispongono i crampi.

Se i crampi allo stomaco si manifestano in modo cronico, sempre con le stesse caratteristiche, il medico potrebbe indicare l'assunzione di farmaci o integratori alimentari.

Per fare qualche esempio:

Nel caso di crampi allo stomaco secondari ad altra malattia, invece, la terapia si basa sulla gestione quest'ultima. Queste condizioni patologiche richiedono trattamenti mirati per la loro soluzione, indicati dal medico.

La chirurgia è riservata a trattare i crampi allo stomaco riconducibili, ad esempio, ad ernia iatale o calcoli alla colecisti.

Crampi allo stomaco: cosa mangiare?