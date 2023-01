Covid, variante Kraken: sintomi, rischi, vaccini, contagio

La Kraken è una sottovariante , molto simile per sintomi e contagiosità a un'altra recente variante, Gryphon , entrambe sottovarianti dell'ormai "superata" in quanto a diffusione, Omicron che è stata protagonista dell'ondata su larga scala di oltre un anno fa, oggi decisamente meno aggressiva nella manifestazione clinica, ma altresì molto contagiosa. Il codice scientifico della nuova variante è XBB.1.5.

In Cina l'allerta è massima a seguito della grande ondata registrata in merito alla diffusione delle nuove varianti Covid. Anche nel nord degli Stati Uniti la soglia di attenzione nei confronti della nuova variante è cresciuta proprio perché Kraken, questo il nome della variante della stessa famiglia di Omicron , si dimostra molto diffusiva. Per l'Organizzazione mondiale della sanità Kraken resta " variante di interesse " (Voi), quindi la soglia d'allerta non è stata innalzata a "variante di preoccupazione" (Voc).

Kraken, variante Covid dal nome di un leggendario mostro marino, è l' ultima variante che si sta diffondendo dopo Cerberus e Gryphon, su larga scala soprattutto in Cina e Stati Uniti. Il nome ufficiale in codice scientifico è XBB.1.5 , e fa parte della numerosa famiglia di Omicron. Kraken deriva da una mutazione della prima sottovariante di Omicron XBB, nota come Gryphon (un ricombinante delle varianti BA.2.10.1 e BA.2.75). Una variante particolarmente contagiosa, ma che non causa sintomatologia acuta come nelle prime ondate.

Kraken: la nuova variante

La massima diffusione di Kraken si sta registrando da qualche settimana in Cina, dove sono stati riattivati tutti i protocolli sanitari della prima ondata di Covid. Anche negli Usa, come riportato dai Centres for Disease and Prevention (CDC), che effettuano costanti monitoraggi sulla diffusione del virus, i contagi di Covid-19 sono praticamente raddoppiati nell'ultima settimana, e oltre il 40% si riferisce proprio alla diffusione della nuova variante Kraken.

Una crescita repentina ed esponenziale, se si pensa che un mese fa la sottovariante era al 4%. I primi casi di contagio da Kraken sono stati registrati a ottobre a New York e nel Connecticut. Come sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ora la nuova variante è presente in 29 Stati, anche in Europa. In Italia, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la diffusione di Kraken è ancora davvero trascurabile: sono stati segnalati al momento pochissimi contagi (i dati sono in costante aggiornamento).

Le caratteristiche della sottovariante Omicron XBB.1.5 sono simili alle precedenti varianti, ma Kraken, in particolar modo, è significativa per l'altissimo potenziale infettivo ed immunoevasivo: un soggetto infettato sarebbe in grado di infettare almeno altre 15 persone, ed il virus è grado di ostacolare gli anticorpi prodotti da guarigione o da vaccino. Va sottolineato che comunque i vaccini sembrano continuare a proteggere dai sintomi gravi, dalle ospedalizzazioni e decesso.