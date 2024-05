Non a caso, a inizio maggio 2023, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato KP.2 come variante sotto monitoraggio (VUM, dall'inglese Variant Under Monitoring). La decisione di attribuire questa classificazione si basa proprio sul profilo genetico di questa variante, sulla sua prevalenza e sul vantaggio di crescita a livello globale in tutte le regioni dell'OMS.

La variante KP.2 presenta mutazioni addizionali alla proteina Spike (la proteina utilizzata dal virus per aggredire le cellule dell'ospite) rispetto al ceppo da cui deriva (JN.1) che potrebbero conferire un vantaggio per il virus in termini di diffusione, trasmissibilità e gravità.

Per questa ragione, è importante continuare a monitorare la situazione in modo da poter intervenire in maniera tempestiva qualora ce ne fosse bisogno.

In altri termini, al momento non si hanno prove che KP.2 possa causare una malattia più grave o possa essere più pericolosa rispetto alla variante JN.1 da cui deriva. Naturalmente, ciò non significa che si possa sottovalutare o "prendere sotto gamba" la situazione; difatti, benché non sembri essere più "pericolosa", KP.2 potrebbe essere responsabile di una nuova ondata di contagi nel nostro Paese durante i prossimi mesi.

Ora che KP.2 è arrivata anche in Italia ci si chiede quindi se la situazione possa essere motivo di apprensione anche qui. Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità non si è ancora espressa e non ha ancora emesso una valutazione del rischio riguardante questa nuova variante, secondo alcuni degli studi preliminari svolti su di essa, sembra che non sia necessario allarmarsi eccessivamente.

Come avvenuto per altre varianti, anche KP.2 presenta mutazioni che possono suscitare preoccupazioni poiché potrebbero potenzialmente conferire al virus una maggior trasmissibilità, una maggior capacità di fuga immunitaria, una maggior capacità di eludere le vaccinazioni o la possibilità di dare origine ad una malattia più grave.

Nuova variante Covid KP.2 sintomi: quali sono?

Al momento non si hanno notizie chiare su quali siano i sintomi indotti dalla nuova variante. Potrebbe essere ragionevole pensare che la sintomatologia non si discosti di molto da quella vista finora. In questo caso, l'infezione sostenuta da KP.2 potrebbe manifestarsi con sintomi come: febbre, mal di gola, mal di testa, tosse, dolori articolari, dolore ai muscoli, malessere generalizzato, sensazione di stanchezza. Da non dimenticare poi la possibilità d'insorgenza di difficoltà respiratorie e altri sintomi gravi connessi all'eventuale contrazione della COVID-19 in forma severa.

Ad ogni modo, il quadro non è ancora del tutto chiaro ed è necessario attendere ulteriori dati per capire esattamente come l'infezione da KP.2 si manifesta. La situazione, perciò, resta in evoluzione.

Può interessarti approfondire: