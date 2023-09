Con l'arrivo di settembre e dell'autunno 2023, si ritorna a parlare di COVID e di nuove varianti di SARS-CoV-2 - Eris e Pirola - che vengono sorvegliate attentamente poiché potenzialmente in grado di favorire un nuovo incremento di contagi. Ma perché preoccupano e perché potrebbero determinare nuove e significative ondate di contagi? Cosa sappiamo finora sul loro conto? Entriamo più nel dettaglio. Shutterstock

Variante Eris: cos'è e caratteristiche La variante Eris - o, più precisamente e correttamente, EG.5 - è un lignaggio discendente di XBB.1.9.2 (variante Arturo) che ha lo stesso profilo amminoacidico della proteina Spike (la proteina che il virus SARS-CoV-2 sfrutta per aggredire le cellule dell'ospite) di XBB.1.5 (comunemente nota come variante Kraken). EG.5 è stata inizialmente classificata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come variante sotto monitoraggio (VUM), per poi essere infine classificata come variante di interesse (VOI) a inizio agosto 2023. Eris è presente in svariati Paesi nel Mondo, Italia inclusa, dove da fine agosto 2023 - secondo i dati forniti dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS) - mostra una prevalenza del 41,9%. La variante in questione è ritenuta di interesse in quanto ha dimostrato una maggiore prevalenza, di possedere un vantaggio di crescita e proprietà di fuga immunitaria, ma non sono stati segnalati cambiamenti nella gravità della malattia da essa indotta. Per questo motivo, il rischio per la salute pubblica correlato alla diffusione di questa nuova variante - sulla base dei dati attualmente disponibili - rimane basso. Per approfondire: Eris (EG.5): cosa sapere sulla variante COVID Autunno 2023

Variante Pirola: cos'è e caratteristiche La variante Pirola - o meglio, la variante BA.2.86 - è stata segnalata per la prima volta a fine luglio 2023 ed è stata classificata dall'OMS come variante sottoposta a monitoraggio (VUM) a causa delle numerose mutazioni presenti sul gene codificante per la proteina Spike (si parla di ben oltre 40 diverse mutazioni). Si pensa che Pirola possa essere una lontana discendente di BA.2, ma sono necessari ulteriori dati e studi per poter confermare o meno questa ipotesi. La preoccupazione è quella che un così grande numero di mutazioni possa influire sulla trasmissibilità, sulla capacità di fuga immunitaria e sulla capacità di indurre una malattia più severa rispetto ad altre sottovarianti precedentemente ed attualmente circolanti. Tuttavia, al momento, non si hanno ancora dati in merito e la situazione resta pertanto in evoluzione . Per approfondire: COVID - Nuova Variante Pirola (BA.2.86): perché preoccupa?

Sintomi Pirola: quali sono? Come abbiamo detto, al momento non sono ancora stati segnalai casi di Pirola in Italia, benché l'eventualità che anche questa variante possa arrivare a circolare nel nostro Paese non si possa del tutto escludere. Ad ogni modo, anche in questo caso, i sintomi possono essere paragonabili a quelli indotti da altre varianti do SARS-CoV-2 e consistere in: Naso che cola;

Mal di gola;

Tosse secca;

Congestione delle vie aeree superiori;

Forte raffreddore. Potrebbero altresì manifestarsi febbre alta e perdita del gusto e dell'olfatto. Ad ogni modo, la sintomatologia manifestata potrebbe variare da persona a persona; in qualsiasi caso, essa non deve mai essere sottovalutata e va sempre riferita dal medico.

Come si trasmettono Eris e Pirola? Analogamente alle altre varianti di SARS-CoV-2, la trasmissione di Eris (EG.5) e Pirola (BA.2.86) avviene attraverso l'esposizione ai droplets di persone infette generati quando si parla, si tossisce o si stranutisce. Allo stesso tempo, la trasmissione può avvenire se si entra in contatto con superfici od oggetti infetti e se, con le mani contaminate (non lavate), ci si tocca occhi, naso o bocca.

Cosa fare? Un aumento dei contagi da SARS-CoV-2 e dei casi di COVID sembra ormai essere previsto per l'autunno 2023, ciò che è importante fare è continuare a restare vigili e ad adottare tutte le misure preventive attualmente disponibili, quali ad esempio: Indossare i dispositivi di protezione individuale in luoghi dove vi è un più alto rischio di contagio e in presenza di persone fragili;

Assicurarsi un'accurata igiene delle mani, lavandole accuratamente; in assenza di acqua e sapone, è possibile ricorrere all'uso di appositi gel disinfettanti;

Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito nel caso non si abbia a disposizione il fazzoletto;

Gettare il fazzoletto dopo avervi starnutito o tossito dentro.