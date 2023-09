Vaccini Covid-19 a Ottobre 2023: quali sono e perché è meglio fare i nuovi

Attualmente, in Italia, esistono ancora vaccini disponibili contro il Covid, somministrati soprattutto ad anziani fragili o con patologie croniche. A breve arriveranno i nuovi vaccini progettati contro la variante XBB.1.5. L'Ema ha chiarito che i nuovi vaccini avranno efficacia anche contro le sottovarianti di Omicron , quelle cioè responsabili dell'aumento dei contagi registrati nell'ultimo mese.

Vaccini Covid: situazione attuale in Italia

Sono circa 20 milioni gli italiani che dovrebbero essere interessati dal richiamo vaccinale. In questo scenario, con l'aumento dei casi deputato alle nuove varianti, e la disponibilità di "vecchi" vaccini contro Omicron, la regola è quella dell'attesa. Si aspetteranno, cioè, le nuove formulazioni, il cui arrivo è previsto in parallelo con l'avvio della campagna antinfluenzale.

La nuova campagna nazionale di vaccinazione anti Covid-19 verrà effettuata con una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici di cui si prevede la disponibilità di dosi a partire dal mese di ottobre. Gli over 60 (oltre 18 milioni), chi ha patologie e gli operatori sanitari, ossia i soggetti che dovrebbero effettuare il richiamo, al momento non sono chiamati ad un obbligo. Vige il principio dell'attesa per una migliore efficacia.