Covid ondata estiva: cosa sappiamo della nuova variante KP.3?

Due sono le varianti del Sars -Cov2 che circolano negli Stati Uniti: le KP.3 and LB.1, entrambe con un deciso trend di contagi in aumento. Le infezioni accertate dovute alla mutazione KP.3 rappresentano oggi un terzo dei casi contro il 25% di solo due settimane fa. La variante LB.1 si conta nel 17.5% delle nuove diagnosi.

Negli Stati Uniti d'America una nuova variante del Covid è diventata predominante: si tratta della variante KP.3 , presente già nell'ottobre 2023. Ora si sta diffondendo con rapidità tanto da far pensare ad una ondata estiva.

Cosa sappiamo della nuova variante Covid KP.3?

In base alle informazioni raccolte da CBSNews, la variante del Covid KP.3 è ritenuta molto simile a JN.1, sottovariante della variante Pirola (BA.2.86) che in Italia si era diffusa durante lo scorso periodo natalizio.

Le variante KP.3 ha caratteristiche del tutto simili alla variante KP2, tuttavia la prima sembrerebbe in grado di eludere più facilmente il nostro sistema immunitario per via delle diverse mutazioni addizionali evidenziate nella proteina Spike.