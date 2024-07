Estate 2024: la situazione oggi in Italia A luglio 2024 sono diverse le varianti di SARS-CoV-2 (virus responsabile della COVID-19) che stanno circolando e che si associano ad un graduale aumento dei casi in Italia. Seppure i numeri possano essere considerati ancora molto bassi, sono in molti a pensare che potrebbe verificarsi una nuova ondata di contagi, dando origine alla cosiddetta ondata estiva 2024. Attualmente, stando a quanto riportato nei dati rilasciati dal Ministero della Salute a inizio luglio 2024, la variante predominante nella nostra penisola è rappresentata da JN.1, accompagnata da tutti i suoi sottolignaggi. Panorama, questo, che rispecchia quello che si sta verificando anche in altri Paesi europei e del mondo. Per approfondire: Varianti SARS-CoV-2: quali varianti nell'estate 2024?

Quando dura il COVID oggi? Indicativamente, la sintomatologia indotta dall'infezione sostenuta da SARS-CoV-2, quando si manifesta in forma lieve, ha una durata compresa fra i 2 e i 5-6 giorni circa.

Incubazione COVID oggi Ad oggi, il tempo di incubazione di SARS-CoV-2 è stimato intorno ai 3-4 giorni circa, denotando una riduzione dell'intervallo di tempo necessario affinché i sintomi si manifestino dopo aver contratto l'infezione rispetto a quanto non avveniva con le prime varianti del virus.

COVID o raffreddore estivo? I sintomi delle infezioni da SARS-CoV-2 sono ad oggi generalmente lievi e piuttosto aspecifici. Ciò rende difficile, o del tutto impossibile, distinguerli da quelli di altre tipologie di infezioni, come raffreddore ed influenza. L'unico modo per sapere se la COVID-19 è stata contratta o meno è quello di sottoporsi a tamponi, rapidi o molecolari che siano. Per approfondire: Sintomi influenza 2024: come riconoscerli? Raffreddore, influenza o COVID?