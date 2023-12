Ebbene, la risposta alla domanda è: sì, è possibile contrarre entrambe le infezioni virali . Difatti, le co-infezioni - ossia lo sviluppo di più infezioni contemporaneamente - non sono così insolite come si potrebbe pensare.

COVID e influenza: sintomi e come distinguerli

Partiamo con il dire che sia le infezioni sostenute da SARS-CoV-2 che quelle sostenute da virus dell'influenza possono presentarsi in forma asintomatica, oppure in forma sintomatica. In quest'ultimo caso, distinguere fra le due è del tutto impossibile basandosi semplicemente sui sintomi manifestati , poiché - come già detto - sono molto simili.

In particolare, fra i sintomi che possono insorgere in presenza di COIVD-19 e/o influenza, ritroviamo:

Talvolta possono altresì verificarsi nausea e/o vomito (solitamente più comuni nei bambini) o diarrea. Sintomi come l'improvvisa alterazione o perdita dell'olfatto e/o del gusto che potrebbero essere indizio di COVID-19 (in quanto generalmente più comuni in questa malattia), con l'arrivo delle nuove varianti di SARS-CoV-2 sembrano essere ormai piuttosto rari, benché in alcuni casi vengano ancora segnalati.

Oltre ai sintomi, COVID-19 e influenza possono avere anche complicanze comuni, quali ad esempio:

Nonostante le complicanze analoghe, con la COVID-19 il rischio che queste si manifestino sembra essere più alto rispetto a quanto non avviene con l'influenza.

Come distinguere COVID-19 e influenza?

Secondo quanto riportato dai CDC (Centers for Disease Control and Prevention) statunitensi, COVID-19 e influenza si possono manifestare, dopo il contagio, ad intervalli di tempo leggermente diversi. In particolare, i CDC affermano che:

Con l'influenza, l'individuo può manifestare i sintomi della malattia da 1 a 4 giorni dopo l'avvenuto contagio.

Con la COVID-19, la persona infettata da SARS-CoV-2 può manifestare i sintomi della malattia da 2-5 fino a ben 14 giorni dopo l'avvenuto contagio.

Nonostante queste indicazioni, è comunque difficili riuscire a capire come e quando può essere avvenuto il contagio, soprattutto se si considera che nell'attuale contesto, test diagnostici, dispositivi di protezione individuale e isolamento in caso di positività non sono più obbligatori.

Per tutti i motivi finora elencati, l'unico modo veramente efficace per determinare se si è affetti da COVID-19, da influenza o da entrambe, consiste nell'esecuzione di specifici test diagnostici.

In caso di sintomatologia riconducibile a queste malattie infettive, il consiglio rimane quello di isolarsi - in particolare, dalle persone più fragili e/o considerate a rischio (ad esempio, anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche pregresse, con patologie oncologiche, immunodepresse, ecc.) - e di contattare il proprio medico per ottenere indicazioni su come è meglio procedere.

