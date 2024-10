Covid e influenza: chi si riammala ha sintomi peggiori?

Se ci si infetta di nuovo di Covid e influenza i sintomi sono più intensi? Allo stato attuale delle conoscenze non si può dire con certezza se chi è stato soggetto a influenza e/o Covid in passato tenda o meno a sviluppare sintomi peggiori in caso di una nuova reinfezione. Non è detto quindi che chi ha già contratto i virus influenzali e/o i coronavirus responsabili dell'infezione da Covid stia peggio se si ammala nuovamente.

Perché non si conosce la risposta dell'organismo a una seconda infezione da influenza o da Covid? La risposta immunitaria a un virus è altamente personale e dipende sia dal tipo di microrganismo in gioco sia dal momento specifico in cui avviene il contatto con l'agente nocivo. Un ruolo di grande rilevanza è giocato anche dalle condizioni di salute del soggetto, per esempio dalla presenza di comorbilità e di condizioni di fragilità e riduzione delle difese immunitarie. Di conseguenza, non si può sapere quale sarà la reazione dell'organismo al contatto con un agente infettivo, nemmeno nel caso in cui l'organismo abbia già contratto in passato la stessa infezione o un'infezione simile. Se una persona ha già avuto sia il Covid sia l'influenza probabilmente ha sviluppato un'immunità ibrida nei confronti di queste due malattie, ma non è possibile prevedere come potrebbe reagire se dovesse contrarle nuovamente. Potrebbe avere una sintomatologia più lieve o più intensa, o semplicemente differente.

I virus responsabili sono sempre gli stessi? I virus influenzali cambiano ogni anno e i virus responsabili del Covid sembrano mutare ancora più rapidamente, tanto che dall'inizio della pandemia a oggi si sono diffuse già centinaia di varianti. Questo non fa che complicare ulteriormente le cose e rendere ancora più difficile fare una previsione in merito a come l'organismo potrebbe reagire a una possibile infezione. Anche nel caso in cui la persona abbia già contratto queste malattie in passato, una nuova reinfezione sarebbe provocata da virus con caratteristiche differenti, per cui non è possibile prevedere né la sintomatologia né il decorso.

L'influenza è una malattia pericolosa? Normalmente l'influenza è una malattia non pericolosa e facilmente risolvibile, tuttavia non va sottovalutata perché in alcuni casi può essere pericolosa e causare complicanze. A correre i rischi maggiori sono i soggetti fragili e appartenenti a specifici categorie, come gli immunodepressi, gli anziani, le persone con malattie croniche, le donne in gravidanza, i bambini piccoli.