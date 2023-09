Covid: cosa fare se si è positivi? I tamponi sono ancora necessari?

Introduzione

Il Covid, seppur aumenti il numero dei contagiati, non preoccupa: la malattia è meno aggressiva, diminuiscono le ospedalizzazioni e le conseguenze sono decisamente meno letali, grazie alla mutazione del virus e all'immunizzazione data dai vaccini. Non è da sottovalutare, però, l'elevato tasso di contagiosità del virus soprattutto per la popolazione fragile, ossia anziani, pazienti affetti da malattie croniche, soggetti immunodepressi.

Oggi (dato 1 settembre 2023) il numero dei nuovi contagiati è di 14.866, +28,1% rispetto alla settimana precedente. Le ospedalizzazioni, tuttavia, diminuiscono, così come i ricoveri in terapia intensiva: dal 24 al 30 agosto sono entrate in terapia intensiva covid 43 persone, -2,3% rispetto alla settimana precedente (17-23 agosto). Tre le persone ricoverate in Italia mercoledì 30 agosto, ultimo dato giornaliero registrato.