Covid 19 e Contagio all'Aperto: Quale Rischio di Infezione da Coronavirus?

Introduzione Quale sarebbe il rischio concreto di contagio da Covid-19 all'aperto? Correre, camminare o andare in bicicletta, da soli o tra persone conviventi mantenendo le dovute distanze -almeno di un metro e mezzo- all'aria aperta non sarebbe rischioso. L'esposizione al contagio, secondo uno studio irlandese, sarebbe molto limitata. La ricerca ha evidenziato come solo lo 0,1% dei casi totali che si sono registrati in Irlanda è riconducibile ad ambienti outdoor. Tradotto significa che solo una persona su mille si infetta fuori dagli ambienti chiusi. La trasmissione del virus in ambienti outdoor, quindi, inciderebbe in maniera poco rilevante sull'andamento dei contagi. I dati sono stati resi noti dall'Health Protection Surveillance Centre (HPSC), che monitora la diffusione del Covid-19 in Irlanda e i focolai sul territorio, e sono stati pubblicati dall'Irish Times. Anche secondo uno studio condotto dall'Università della California, la possibilità di contrarre il virus in ambiente interno è 19 volte maggiore che all'aperto.

Lo studio irlandese sul contagio all'aperto Secondo il monitoraggio dei ricercatori irlandesi, in Irlanda da inizio pandemia fino al 24 marzo 2021, sono stati registrati 232.164 casi di Covid-19, ma soltanto 262 erano da imputare al contagio avvenuto all'aperto, ossia solo lo 0,1% del totale. Secondo quanto evidenziato dall'HPSC sono stati rilevati anche 42 focolai riferiti ad assembramenti all'aria aperta. La metà di essi riguarda principlamente cantieri edili, mentre l'altra metà attività sportive e di fitness. Non è stato specificato il modo in cui è avvenuta la trasmissione tra i singoli casi, quindi tra colleghi di lavoro nei cantieri o tra persone che stavano praticando attività motoria outdoor. L'Università di Canterbury ha revisionato 7.500 casi di contagio in Cina e Giappone prima del lockdown, concludendo che la trasmissione all'aperto era «così limitata da essere statisticamente insignificante». Il virus all'aperto si dissolve in maniera molto rapida e i rischi di contagio sono limitati.

Covid-19 contagi all'aperto: la ricerca cinese I dati epidemiologici irlandesi confermano quelli già pubblicati a seguito di diversi analoghi studi internazionali. Una ricerca svolta in Cina ha coinvolto 1.245 contagiati: soltanto in tre casi la trasmissione era avvenuta in seguito ad attività all'aperto. Nel caso specifico si trattava di una persona che ne aveva contagiate altre due chiacchierando a distanza ravvicinata per strada senza mascherina. L'80% dei contagi, come conferma anche il trend dei contagi in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità, si è invece registrato tra le mura domestiche, e il 34% sui mezzi pubblici. Tutti i focolai che hanno riguardato tre o più persone sono avvenuti in ambienti chiusi, infatti sono proprio gli spazi chiusi e scarsamente areeggiati a rappresentare un rischio elevato per la trasmissione del virus.